Il Gallicano ricomincia dal San Macario Oltreserchio: “L’obiettivo è la promozione”

“Il nostro obbiettivo è provare a vincere il campionato. Vorremmo festeggiare contemporaneamente la promozione in Prima Categoria e il centenario. Come consiglio negli anni scorsi ci eravamo dati questi traguardi da centrare”.

In maniera pacata ma secca si esprime il presidente del Gallicano, Edigio Nardini.

Con la Coppa il buongiorno si è visto dal mattino con il 3 a 1 al Corsagna.

“Questo è un risultato che ci permette di recarci mercoledì in casa del Fornoli e di giocare con due risultati a disposizione, visto che loro con il Corsagna hanno pareggiato per 1-1”

Un bel biglietto da visita in vista dell’esordio di domani con il San Macario Oltreserchio.

“Un avversario da prendere con le molle”.

Come vi siete mossi nell’allestire la squadra?

“Abbiamo cercato di formare le coppie nei reparti, in modo tale da mantenere alto l’equilibrio e il livello della squadra. In questa maniera si è mosso il nostro direttore sportivo Fabio Mazzanti nonché nostro vicepresidente. Se ci sono, speriamo di no, infortuni e quando arrivano le squalifiche la squadra riesce a farne fronte nella maniera migliore. Abbiamo tappato i buchi che secondo noi c’erano”

Il vostro allenatore che schieramento adotta?

“Un 4-3-3. Abbiamo un parco di attaccanti da categoria superiore. Brucciani, Pellegrinotti, Taddei e Anthony Alfredini”.

E’ quasi uno spreco sacrificarne qualcuno. Volete non lasciare niente al caso?

“Il nostro è stato un lavoro di concerto anche con il nostro allenatore Maurizio Salotti”.

Il tecnico è cosciente che deve vincere?

“Ad essere onesti, questa cosa spesso ce la ricorda”.

Avete mantenuto in gran parte la squadra della passata stagione. Eravate già convinti prima di aver una squadra di livello?

“Sono arrivati dei giovani che pur essendo tali, hanno acquisito esperienze in categorie superiori Anthony Alfredini dal Castelnuovo Garfagnana, Nicolò Turri arriva in prestito dal Ghiviborgo, Luca Biagiotti ex Diavoli Neri Gorfigliano, Kewin Wurach difensore centrale dal New Team. Oltre a questi abbiamo inserito dalla nostra juniores Matteo Viviani, Andrea Sebastiani, Cristian Giani, Andrea Salotti, confermando i prestiti dal Castelnuovo Garfagnana di Andrea Alfredini, Denny Corazza, Emanuele Satti e Luca Nardini”.

Con quali squadre dovrete fare i conti per salire di categoria?

“Onestamente non conosco gli avversari”.

Si sente più forte?

“Prima o poi li affronteremo tutti. Vincere un campionato è sempre difficile, lo dico per esperienza negli anni 70 e 80 sono stato giocatore e capitano di questa squadra. E’ cambiato il modo di stare in campo ma le difficoltà sono rimaste immutate. Da quello che mi dicono tutte si sono rinforzate”.

La sua è una squadra che costa molto?

“No. Tutti hanno aderito al nostro progetto, i vecchi giocatori e quelli nuovi”.

Tutti avete la voglia di vincere.

“Il progetto non si limita al passaggio di categoria. C’è anche il coinvolgimento del Comune, pronto a stanziare trecentomila euro per rifare le strutture, il bar, la cucina, in pratica i servizi. Noi come società facciamo la nostra parte, grazie al superbonus centodieci per cento. Rifaremo gli spogliatoi, in modo da crearne uno differenziato quando arriva un arbitro donna, rifaremo l’impianto di irrigazione”.

Insomma la carne al fuoco non manca?

“Un’altra grande occasione di sviluppo è la partenza di una scuola calcio con bambini del 2013-14 in collaborazione con la scuola calcio dell’Us Castelnuovo”.

Insomma siete sulla rampa di lancio.

“Sperando che il Covid si faccia da parte”.

Rosa Gallicano 2021-22

Portieri: Lorenzo Grassi, Alex Gogirici

Difensori: Matteo Lartini, Cristian Rossi, Lorenzo Lena, Nicholas Salotti, Nicolò Turri in prestito dal Ghiviborgo lo scorso anno in prestito al Vagli, Kevin Gerd Wurach dal New Team, Cristian Giani dalla juniores, Andrea Salotti dalla juniores, Andrea Sebastiani dalla juniores

Centrocampisti: Luca Bacci, Denny Corazza rinnovato il prestito con il Castelnuovo Garfagnana, Andrea Alfredini rinnovato il prestito con il Castelnuovo Garfagnana, Luca Nardini rinnovato il prestito con il Castelnuovo Garfagnana, Luca Biagiotti dai Diavoli Neri Gorfigliano, Emanuele Satti rinnovato il prestito con il Castelnuovo Garfagnana, Pietro Franceschi, Alessandro Bertogli dal Vagli

Attaccanti: Matteo Pellegrinotti, Matteo Brucciani, Lorenzo Taddei, Matteo Viviani dalla juniores, Anthony Alfredini dal Ghiviborgo lo scorso anno al Castelnuovo Garfagnana

Allenatore Maurizio Salotti

Vice-Allenatore: Rossano Catoni

Allenatore dei portieri: Luca Peccioli

Organigramma societario

Presidente: Egidio Nardini

Presidente onorario: Loris Landi

Vice-presidenti: Fabio Mazzanti, Marzio Simonetti

Dirigente accompagnatore: Furio Santarini

Segretaria: Jessica Ferri

Consiglieri: Maurizio Bacci, Vittorio Bacci, Vincenzo Giannoni, Moreno Maffucci, Giovanni Ardeli Pellegrinotti, Moreno Salotti, Andrea Simonini, Pasquino Simonini

Cassiere: Mauro Paoli