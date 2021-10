Campionati dilettanti al via: le gare delle lucchesi dalla Promozione alla Seconda

Prima giornata per i campionati dilettanti. Ecco come è andata dalla Promozione alla Seconda Categoria.

Promozione Girone A

Capezzano – Lampo 1-0

CAPEZZANO PIANORE: Ferraiuolo, Da Prato, Caniparoli, Bonelli, Maestrelli, Pizza, Pacini, Domenici, Iardella, Benedetti, Ratti. A disp.: Bartelletti, Romiti, Papa, Taverna, Gigliotti, Cotza, Picchi, Verona, Gabrielli. All.: Coli

LAMPO: Lavorini, Lazzari, Monti, Fontanelli, Salerno, Trouche, Lunardi, Mazzanti, Nalli, Capo, Sabatini. A disp.: Stiavelli, Ejlli, Bonfanti, Zoppi, Mangini, Cerri, Ponziani. All.: Sarti

RETI: 46’st Iardella

Larcianese – Pieve Fosciana 0-0

LARCIANESE: Carapezza, Fiorentini, Porciani, Ghelardoni, Tani, Massaro, Carli, Volpi, Bourezza, Bastogi, Guarisa. A disp.: Casalini, Nannetti, Magini G., Pinto, Bucciantini, Magini L., Gianchecchi, Sicuranza, Nuti. All.: Benesperi

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Pietrazzini, Cavani, Barsotti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Bosi, Remaschi, Babboni. A disp.: Tocchini, Barsanti, Turri, Bachini, Dini, Cavani M., Teani, Canozzi, Bonini. All.: Contadini

Meridien Larciano – Ponte Buggianese 1-2

Lammari – Amici Miei 0-1

LAMMARI: Decanini, Paolini, Sheta, Risolo, Dianda, Borelli, Benedetti, Picchi, Biggi, Lacedra, Bacci. A disp.: Bechelli, Casini, Morelli, Berruti, Bonini, Marzi, Dinelli, Zaffora, Chetoni. All.: Minichilli

AMICI MIEI: Nigro, Iacopini, Acoraro, Bellini, Agnorelli, Marini, Cecchi, Sapio, Poggiani, Massaro, Zizzari. A disp.: Baldi, Bartolozzi, Tiberio, Gaggioli, Ferri, Hoxha, Moncini, Nesti, Tasselli. All.: Matteoni

RETI: 8’st Zizzari

Maliseti Seano – Real Cerretese 2-4

Quarrata – Virtus Marina di Massa 5-2

Viaccia – Villa Basilica 2-0

RETI: 44’pt Medini, 27’st Traversi

Prima Categoria Girone A

Academy Porcari – Serricciolo 3-0

Corsanico – Vagli 3-2

CORSANICO: Costa, Dalle Luche, Ercolano, Poletti, Dati, Antoni, Lopez Cordova, Aquilante, Ceciarini, Forno, Palazzolo. A disp.: Lippi, Lucchesi, Sacchelli, Tomei, Simonini, Correia, Barbetti, Fanfani, Verdirosa.

VAGLI: Giannotti, Pucci (10’st Boggi), Pancetti (34’st Orsetti), Landucci, Da Prato (23’st Castelli), Tognarelli, Brugiati, Malatesta (20’st Triti), Biggi, Franchi (20’st Fontanini), Marigliani. A disp.: Adami, Onesti, Borgia, Maier. All.: Biagioni

RETI: 17’pt Malatesta, 45’pt Palazzolo, 6’st Ceciarini, 9’st Lopez, 49’st Biggi

NOTE: Ammoniti Pucci, Pancetti, Brugiati, Boggi, Lopez Cordova, Palazzolo

Forte dei Marmi – Don Bosco Fossone 2-3

FORTE DEI MARMI: Iacopi, Colasanto, Pedonese (31’st Cardillo), Bresciani, Marku, Garbati, Tedeschi Giacomo, Tedeschi Gianluca (43’pt Tonacci), Maggi (45’st Pascaneanu), Lossi, Papi (26’st Barsanti). A disp.: Gozzani, Barsottelli, Balduini, Angeli, Gabrielli, Cimardi. All.: Pitanti

DON BOSCO FOSSONE: Carmagnola, Provenzano (10’st Santini), Micheli, Manzo (40’st Bernuzzi), Vaira, Ugolini, Aldovrandi (44’pt Vatteroni), Orlandi (35’st Marinari Marco), Caro, Donati, Marinari Mattia (43’pt Bertini). A disp.: Dagostinis, Musto, Bertini. All.: Taurino

RETI: 1’pt e 10’pt rig. Lossi, 16’pt Marinari, 22’pt e 49’st rig. Vatteroni

NOTE: Ammoniti Aldreovandi, Provenzano, Orlandi, Marinari Marco. Espulso al 38’st Marinari Marco

Romagnano – Folgor Marlia 1-0

ROMAGNANO: Cima, Di Benedetti, Ratti, Canesi, Bevilacqua, Manzo, Lombardini, Monaco, Del Sarto, Costa, Giulianelli. A disp.: Pellistri, Bertelloni, Perinelli, Nardini, D’Adamo, Pedrinzani, Ceccarelli, El Bard. All.: Alberti

FOLGOR MARLIA: Menichetti, Della Maggiora, Casali, Del Frate, Bocca, Signorini, Selmi, Quilici, Pirito, Busembai, Manfredi. A disp.: Mariotti, Caputo, Lenci, Bagnatori L., Giannotti, Tuzi, Spadavecchia, Costea, Bagnatori D. All.: Galassi

San Giuliano – Pietrasanta 0-2

SAN GIULIANO: Bertini, Rafaniello, Giannetti, Monacci, Mazroui, Lotti, Binioris, Micheletti, Bani, Ceccanti, Amoroso. A disp.: Librizzi, Bandini, Benedetti, Campus, Contini, Ghezzi, Ghelarducci, Melani, Matteis. All.: Guadagno

PIETRASANTA: Bidei, Szabo, Benedetti, Bondielli, Giannantoni, Raffetà, Mancini, Bonfigli, Pinelli, Tosi Francesco, Maggiore. A disp.: Ceragioli G., Russo. Laucci, Ceragioli S., Biagioni, Crovi, Tosi Federico, Cerri, Beraglia. All.: Bucci

RETI: 20’pt e 25’st Maggiore

Torrelaghese – Atletico Lucca 4-0

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini, Bonuccelli (26’st Tancredi), Monopoli, Ali (30’st Longobardi), Grossi (30’pt Pacini), Checchi (21’st Aquilante), Marsili, Barsotti, Cheli. A disp.: Aperti, Pezzini, Passaglia. All.: Casani

ATLETICO LUCCA: Pannocchia, Davini, Romani (1’st Franceschini), Biagini (1’st Pagnini), Repetto (1’st Giuliani), Cuoco, Gatto (21’st Andreini), Ferretti, Ndiaye (5’st Betti), Galli, Tabarrani. A disp.: Discini, Amodio, Kaja, Bortone. All.: Matteucci

RETI: 18’pt Monopoli, 34’pt e 2’st Marsini, 20’st Cheli

Seconda categoria Girone C

Borgo a Mozzano – Migliarino 0-4

BORGO A MOZZANO: Guidi, Morganti (22’st Menicucci, 42’st Giannotti), Fede, Ruocco (37’pt Bertolozzi), Di Lorenzo, Donatelli, Gimbri, Massei (14’st Barsi), Chiocchetti, Fati, Lunardi (36’st Spagnesi). A disp.: Simoni, Porta, Giusti, Crea. All.: Piercecchi

MIGLIARINO: Bettini, Longobardi (22’st Lobue), Benedettini, Balestri, Mori, Mannocci (14’st Montanelli D.), Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti (32’st Montanelli L.), Aufiero. A disp.: Fantozzi, Andreoni, Morgè. All.: Trinci

ARBITRO: Mori di Livorno

RETI: 12’ast rig. Andreotti, 30’st Baroni, 40’st Montanelli D., 44’pst Belastri

NOTE: Espulso Fede al 30’st. Ammoniti Di Lorenzo, Chiocchetti, Fede, Fati, Pardi, Mori

Filettole – Barga 0-1

BARGA: Ferrari, Gavazzi, Giusti, Chiocca, Disperati, Reti, Rigali, Mutigli, Harch, Marchi, Silvestrini.

RETI: Harch

Gallicano – San Macario Oltreserchio 1-3

GALLICANO: Grassi, Turri (Lena), Wurach, Satti (Bertogli), Rossi, Lartini, Alfredini Andrea (Viviani), Corazza, Pellegrinotti, Brucciani (Alfredini Anthony), Taddei. A disp.: Gogorici, Alfredini Anthony, Bertogli, Franchi, Giani, Lena, Nardini, Sebastiani, Viviani. All.:

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Mancino, Puccinelli, Venturi, Pieruccini, Dinelli, Bertilacchi (Massei), Chelini (Morotti), Romanini, Morbini (Simonetti), Mazzuola (Bertolozzi). A disp.: Ferrarini, Della Bidia S., Bianchini, Bertolozzi, Massei, Simonetti, Aureli, Pieruccini N., Morotti,. All.: Bisordi

ARBITRO: Gravina di Viareggio

RETI: 23’pt e 32’st Mazzuola, 27’pt Wurach, 40’st Romanini

NOTE: Ammoniti Lartini, Satti, Romanini

Montecarlo – Fornoli 0-1

MONTECARLO: Biondi T., Del Grande, Morra, Biondi Fò, Ricci, Annoni, Biagi (40’st Caruso), Battaglia (5’st Rossi), Ancona, Gentile, Dudine. A disp.: Tafani A., Usai, Caruso, Rossi, Carrara, Galligani, Pieroni, martinelli. Danesi. All.: Maino

FORNOLI: Papi, Mangiantini, Ledda, Michetti S. (35’st Pacini), Pellegrini, Donati, Olivieri (22’st Sabatini), Michetti M., Monticelli (35’st Favelli), Poli, Petri (22’st Pullinger). A disp.: Nannizzi, Franceschi,Ferrari, Dinelli, Tomei. All.: Poli

ARBITRO: Ghilardi di Livorno

RETI: 38’pt Monticelli

NOTE: Ammoniti Biondi F., Del Grande

New Team – Academy Tau 2-1

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Grandini, Piagentini, Pioli, Magazzini, Frigeri, Terni E., Franchi, Del Giudice, Martinelli. A disp.: Bertolini, Fantoni, Maiorano, Bertucci, Terni A., Rossi, Scaltritti. All.: Davini

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Milanesio, Del Sarto, Centoni, Bonaccorsi, Tambellini; Miserendino, Pellicciotti, Di Furia. A disp.: Bolognesi, Lera, Lavorgna, Vannucci, Bertocchini, Inguaggiato, Da Valle, Giusfredi, Gioè. All.: Biondi

RETI: 15’pt e 25’st rig. Del Giudice, 30’pt Bonaccorsi

NOTE: Ammoniti Pioli, Del Giudice, Scaltritti, Rossi

Pontasserchio – Pontecosi Lagosi 3-0

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Ghelardoni (20’st Bongiorni), Masoni, Testi, Di Sacco (34’st Bargagna), Ghelli, Concordia (7’st Selmi), Fuschetto (11’st.Amdiaze), Granford (36’st Sodini), Pecori. A disp.: Cecchetti, Giannini, Meucci, Monacci.

PONTECOSI LAGOSI: Nelli, Gennaro (42’st Kalem), Pellegrinotti, Triti (22’st Angelini), Marigliani D., Pieroni, Piagentini (27’st Bravi), Marigliani L., Micchi, Martini Adami, Angelini (20’st Venanzi). A disp.: Bechelli, Massei, Cavilli, Lunardi, Marigliani R.

RETI: 4’st rig. Concordia, 15’st Testi, 34’st Pecori

NOTE: Ammoniti Gennaro. Di Sacco, Selmi

San Filippo – Corsagna 1-1

SAN FILIPPO: Gragnani, Rugani, Genovali Del Debbio (27’pt Gabrielli), Nottoli, Torricelli, Marchetti, Vincenzi, Lencioni, Biagi (25’st Salvadori), Francalanci, Niccoli. A disp.: Roberti, Mathieu, Moriconi, Caiazzo, Spinetti, Di Marino, Matteuzzi.

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Longhi, Eramnaziu, Barsi, Barsanti, Spicciani (25’st Bertolacci), Martino (7’st Madrigali), Tulipano (40’st Biagi), Castelli, Matteucci (1’st Drame). A disp.: Cheli, Dinucci, Biviano, Alberigi, Vitrani. All.: Moretti

RETI: 35’pt Tulipano, 39’pt Francalanci

NOTE: Ammoniti Nottoli, Vincenzi, Bertoncini, Longhi, Spicciani. Espulso Eramnazi