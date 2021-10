Marco Tizza, Paolo Totó, ma anche i giovani Cassarà e Benedetti, si sono messi in luce in modo egregio al Giro di Sicilia.

Ottimi piazzamenti nella top 20 in tutte le tappe (inclusa la classifica generale) da parte del corridore brianzolo e del marchigiano. Mentre va assolutamente conferito un gran plauso agli stagisti che sono stati in evidenza nelle fughe, specialmente Giacomo Cassarà (autore di un buon attacco nel finale della prima frazione e protagonista nel corso di tutta la seconda tappa).

Inoltre, c’è la soddisfazione di essere stata la miglior squadra continental nella classifica generale a squadre (anche davanti a team Professional).

Adesso il mirino è puntato alla Coppa Bernocchi e alla Tre Valli Varesine, giunta quest’anno alla centesima edizione.

Al via numerosi campioni che si sfideranno anche in prospettiva del Giro di Lombardia, ultima classica monumento della stagione, in programma tra meno di sette giorni.

In casa Amore e Vita comunque è tutto pronto, e se alla Bernocchi il team di Fanini – già vincitore della corsa in diverse occasioni in passato – cercherà un risultato importante con il corridore di casa Marco Tizza, alla 100esima edizione della Tre Valli, darà certamente anima e cuore per essere protagonista e onorare così l’invito alla corsa da parte degli organizzatori. C’è da sottolineare infatti che Amore e Vita sarà l’unico team Continental invitato a questa storica e prestigiosissima classica di fine stagione (di categoria Uci Pro Series).

“Il Giro di Sicilia è servito molto e ci ha dato morale e consapevolezza – spiega Cristian Fanini – a Tizza è mancato qualcosa negli ultimi metri per giocarsi il successo, però siamo vicini all’apice e sono certo che in queste ultime settimane di gare che ci aspettano in Italia, riusciremo a cogliere qualcosa di significativo. Puntiamo molto alla Bernocchi, una corsa splendida che abbiamo già conquistato anni addietro. E successivamente ci concentreremo con la più totale determinazione per il Centenario della Tre Valli Varesine. Saremo l’unico team Continental al via, quindi dobbiamo essere all’altezza, dando alla corsa e ai nostri tifosi, più del massimo fino all’ultimo metro” conclude il Team Maneger di Amore e Vita”.

Gli atleti al via, selezionati dal ds Marco Zamparella, saranno gli stessi del Giro di Sicilia, ovvero Marco Tizza, Paolo Totó, Davide Appollonio, Giacomo Cassarà, Mattia Benedetti e Vladymir Zubar.