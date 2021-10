Quasi cinquanta tesserati in poco più di due ore: non poteva esserci ritorno migliore per il Milan Club Versilia, realtà aggregativa per i tifosi del Diavolo che nel 2021 festeggia il trentesimo anno di attività. Dopo l’interruzione causa Covid, il sodalizio rossonero ha riaperto le porte ai propri sostenitori con un evento di inaugurazione per l’attuale stagione calcistica, andato in scena sabato scorso (2 ottobre) presso il ristorante Cantine Basile a Pietrasanta.

Tanti i tifosi del Milan accorsi all’evento – provenienti da tutta la Versilia e oltre – per sottoscrivere la tessera associativa. A loro il direttivo del Club – capitanato dal socio fondatore Elio Taccini – ha voluto riservare una graditissima sorpresa: durante la mattinata infatti sono intervenuti due ex calciatori del grande Milan degli immortali, Chicco Evani – attuale vice di Roberto Mancini, ct degli azzurri campioni d’Europa – e Roberto Mussi. Entrambi sono massesi di nascita, ma versiliesi d’adozione: è ormai una piacevole tradizione il loro appuntamento estivo con il Milan Junior Camp a Forte dei Marmi, dove insegnano calcio ai piccoli campioni del domani.

“Al Milan ho vissuto sedici anni della mia vita – ha dichiarato ai tifosi Chicco Evani -, con tanti momenti belli ed altri più difficili, ma l’affetto non mi è mai mancato e per questo vi ringrazio. Sapere che nei primi anni novanta il vostro club è arrivato a tesserare più di mille

persone ci rende molto orgogliosi. Oggi il Milan sta ritrovando una certa dimensione – conclude – e spero possiate tornare anche voi a certi livelli”.

“Sono orgoglioso di aver indossato la maglia rossonera – dice Roberto Mussi, in rossonero dal 1987 al 1989 -, anche se per poco tempo rispetto ad Evani. Il Milan era la squadra di cui ero tifoso da bambino e che ancora oggi porto nel cuore. Essere qui mi emoziona molto perché conosco e condivido l’amore che provate per questa maglia. Spero che la squadra possa presto regalarci nuove soddisfazioni”.

“Siamo molto contenti di essere ripartiti e di averlo fatto in questo modo – dichiara Elio Taccini, segretario e socio fondatore del Milan Club Versilia -. C’è entusiasmo tra i tifosi e grande voglia di Milan. Ringraziamo Evani e Mussi per aver accolto il nostro invito, nonostante i loro tanti impegni: è sempre un piacere averli con noi. Come club siamo pronti a ritornare a pieno regime dopo la pausa dovuta al Covid: stiamo già programmando i pullman per le prossime partite e altri eventi che sveleremo nelle settimane a venire. Vi terremo aggiornati tramite le nostre pagine social Facebook e Instagram”.