Polisportiva Capannori, tutto pronto per una nuova stagione in Promozione

La Polisportiva Capannori è pronta per affrontare la stagione del campionato di Promozione di pallacanestro. Dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia, in casa biancorossa gli allenamenti sono già ricominciati da più di un mese agli ordini del confermatissimo coach Giulio Bernabei e del suo staff composto dalla vice Simona Querci, dall’assistente Chiara Tessaro e dalla preparatrice Francesca Marchi.

L’anno e mezzo di pausa non ha però fermato il processo di crescita della società che ha inserito una figura dirigenziale di spicco come Samuele Pillastrini che seguirà l’intera attività della polisportiva e affiancherà Massimiliano Carnesecchi nel suo ruolo di dirigente accompagnatore della prima squadra.

Il gruppo Per quanto riguarda il roster, la scelta è stata quella di ripartire dal gruppo storico di giocatori formato da Alessio Andreini, Matteo Ghiarè, Franco Del Sorbo, Guido Marchi, Francesco Masini e Yuri Dini, per poi puntare su tanti giovani da far crescere e valorizzare così com’è successo con Fetah Avdiu, accasatosi in C Gold alla Virtus Siena durante l’estate. Così il mercato ha portato in biancorosso Leonardo Baragli e Gabriele Matteoli, due ragazzi del 2000 provenienti da Pescia, mentre dal settore giovanile sono stati promossi nel gruppo della prima squadra tanti ragazzi interessanti come Federico Battaglini, Dario Bernardoni, Fabio Bianchi, Andrea Di Martella Orsi, Armando Kola, Alberto Paoletti, Manuel Piazzolla, Andrea Puccinelli, Filippo Puccinelli e Matteo Romoli.

Campionato La Polisportiva Capannori è stata inserita nel girone C e per la prima volta non disputerà derby contro altre formazioni della Lucchesia. Il campionato inizierà il 30 ottobre con la trasferta di Pistoia in casa del Lella Basket. Le altre squadre sono: Ficeclum Fucecchio, Versilia Basket, Basket Ponsacco, Crocetta San Miniato, Cerretese, Folgore Fucecchio, Basket Team Pistoia, Pallacanestro San Miniato, Gmv Ghezzano, Wolf Basket Pistoia.