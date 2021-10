Bc Lucca, arriva Luca Benini

Il Basketball Club Lucca dà il suo benvenuto a Luca Benini.

Nella faretra di Tonfoni si aggiunge una nuova freccia, da oggi nel roster del Basketball Club Lucca fa la comparsa un ragazzo con ottimi trascorsi cestistici: il pubblico lucchese lo conosce già, in passato lo ha potuto ammirare nella stagione 2016/17 in C Gold con la maglia del Cmb.

Nel suo palmares ci sono 273 partite giocate, un personale di 34 punti con una media di 12,5 a partita: è nato nel 1989 e ha 201 centimetri da sfruttare tutti sotto il canestro.

Dopo un anno “sabbatico” come dice, torna ad indossare casacca e scarpette con molto entusiasmo e si dice contento di trovarsi in una squadra giovane e motivata.