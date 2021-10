Motorsport pronta al trofeo della Maremma

È all’insegna dell’ambizione che Mm Motorsport si appresta ad affrontare il fine settimana agonistico, ambientato sull’asfalto del Trofeo Maremma e del Rally Città di Bassano. L’appuntamento toscano – in programma nell’intera giornata di domenica – vedrà il team lucchese schierare tre Skoda Fabia R5 equipaggiate con pneumatici Pirelli.

Al volante dell’esemplare dotato di ultima evoluzione rilasciata dalla Casa madre salirà Roberto Tucci, pilota chiamato al terzo impegno stagionale ed all’esordio sulla vettura. Un debutto che il portacolori della scuderia Jolly Racing Team condividerà con l’esperto Sauro Farnocchia, copilota alla prima collaborazione con il driver di Venturina.

Un confronto che ha spesso elevato Roberto Tucci nel ruolo di protagonista ai vertici della classifica assoluta e che – nella versione 2021 – si presenta come valida occasione di rivincita dopo l’amaro ritiro accusato nella precedente edizione della gara.

Reduce dalla terza posizione assoluta conquistata al Rally Città di Pistoia, appuntamento affrontato al volante della Skoda Fabia R5 Evo, Alessio Favali cercherà conferme sulle strade dell’appuntamento grossetano. Un obiettivo che il pilota lucchese cercherà di concretizzare facendo leva sul feeling acquisito con la Skoda Fabia R5 curata in campo gara da Mm Motorsport e condivisa con Valerio Favali, a difesa dei colori della scuderia Rally Revolution +1. Chilometri che vedranno impegnati anche Vittorio Ceccato, al quarto utilizzo stagionale della Skoda Fabia R5 ed al centro dell’ennesimo impegno in “terra toscana”. Al fianco del pilota veneto siederà Emanuele Dinelli, copilota che affiancherà il portacolori della scuderia La Superba su prove speciali mai affrontate prima d’ora.

Il trofeo Maremma accenderà i riflettori sulle vetture protagoniste alle 8 di domenica, dal Palagolfo di Follonica. Nove, le prove speciali sulle quali si articolerà la gara: Gavorrano, Capanne e Marsiliana, ripetute fino al raggiungimento di un totale di sessantadue chilometri.

Dalle strade della Maremma a quelle di Bassano del Grappa, dove il Rally Città di Bassano – ultima manche dell’International Rally Cup – sarà occasione utile a Michele Caliaro per approfondire il feeling con la Skoda Fabia R5. Affiancato da Fabio Andrian, il pilota cercherà di confermare le brillanti sensazioni destate in occasione del recente Rally Due Valli dal format Crz, archiviato in sesta posizione. Un doppio impegno, il trofeo Maremma ed il Rally Città di Bassano, che Mm Motorsport affronterà nell’ottica di poter regalare continuità ad un trend stagionale altamente soddisfacente.