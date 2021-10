Versilia Pietrasanta Volley, un esordio in C in grande stile

È un ritorno in serie C da incorniciare per il Versilia Pietrasanta Volley quello giocato sabato scorso nella palestra di casa contro il Volley Peccioli, una partita vinta per 3 set a 1 che oltre a portare i primi tre punti della nuova stagione 2021/2022 inizia a delineare le possibilità e le capacità di gioco delle giovani biancazzurre.

Durante il primissimo set dell’anno, vinto dal Peccioli 23-25, le ragazze di mister Roni sono partite in rodaggio, trovando pian piano trame di gioco che si sono poi sviluppate e rivelate vincenti nelle altre 3 frazioni di gioco, vinte rispettivamente 25-19, 25-21 ed uno strepitoso finale con 25-16. Dopo un primo set di ambientamento dunque le atlete versiliesi hanno saputo imporre la loro pallavolo, alternando scambi divertenti e giocati a lungo con veloci serie di punti. Dunque buona prestazione di tutta la squadra sia in attacco che in difesa, una prestazione in crescendo terminata nell’ultimo parziale di gioco, vinto non solo con ampio margine ma anche con il contributo di tutte le atlete in rosa. Altra nota di merito della partita è stata infatti la possibilità data a tutte le giocatrici di scendere in campo, comprese le giovani under al loro debutto in Serie C, una possibilità che tutte hanno sfruttato con grinta e voglia di conquistare i 3 punti in casa. La buona fase difensiva messa in campo dalle avversarie infatti non è bastata a contenere gli attacchi sempre più efficaci della formazione versiliese.

“Chiaramente sono soddisfatto della vittoria e anche della prestazione -afferma coach Emanuele Roni– dispiace aver perso il primo set ma secondo me in quella frazione le nostre avversarie sono state brave a metterci in difficoltà sbagliando anche poco, mentre noi eravamo un pelo contratte anche a causa del debutto o ritorno in categoria di tante ragazze. Dopo poi loro hanno continuato a difendere bene ma noi abbiamo preso loro le misure in attacco venendo fuori anche in battuta; dal secondo set in poi dunque abbiamo giocato una buona pallavolo. Chiaramente c’è ancora da lavorare su tante cose ma è sicuramente una buona partenza. Adesso testa al prossimo match contro la Pallavolo Casciavola, una squadra forte e ben organizzata.”