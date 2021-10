Bc Lucca, al Palasport arriva l’Olimpia Legnaia

Quarta di campionato per il Bcl che è reduce da un intensa partita con il Mtvb dove ha dimostrato di avere grande carattere, malgrado la sconfitta, che è avvenuta con una squadra sicuramente tra le più forti del campionato se non addirittura la più forte.

Il Basketball Club Lucca torna a giocare tra le mura amiche del Palasport: l’ospite di turno è l’Olimpia Legnaia, una squadra che è stata rinnovata per buona parte nel suo roster e Zanardi oggi si trova un’ottima squadra che in questo inizio di campionato ha fatto tre su tre: ha vinto la prima all’over time con la Gema Montecatini, la seconda con Valdisieve per un solo punto ed infine l’ultima con Montevarchi chiudendola per 70 a 62.

Molta attenzione andrà fatta a Guzzon, 36 punti in tre partite, Catalano con 33 e Del Secco con 31 punti, ma di questo coach Tonfoni ne è a conoscenza e se fino ad ora è andato a “vedere” adesso, dopo le prestazioni dei suoi ragazzi in queste tre partite “rilancia”.

Tonfoni ci crede, elogia i suoi ragazzi, i senior come i giovani: “Abbiamo una discreta forza, una identità ben precisa e credo che la squadra sia pronta a fare divertire il proprio pubblico, siamo usciti dal Palaterme consapevoli che abbiamo meritato di perdere per non essere riusciti a dare la zampata finale, ma siamo altrettanto convinti che avremmo potuto farcela”.

A chi orbita nelle vicinanze di questa squadra, salta immediatamente agli occhi che tra i ragazzi c’è molto feeling e un buon livello di complicità, cosa che si nota anche in campo: “Devo per forza citare i giovani di questa squadra che stanno dando un grande contributo, Cattani è entrato nella mischia andando a sostituire Russo e Lippi senza battere ciglio, ma non solo lui, anche Piercecchi, Balducci, ragazzi su cui si può contare e fare affidamento”.

Appuntamento al Palasport domani sera (22 ottobre) con palla a due alle 21 per la quarta di campionato tra Bcl – Olimpia Legnaia.