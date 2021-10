Si è svolto domenica (24 ottobre) il Piglione Trail, gara agonistica di trail running. Atleti da tutte le parti di Italia, e non solo, hanno raggiunto San Rocco in Turrite, nel comune di Pescaglia, per disputare la gara, suddivisa in due distanze, 25 chilometri con 1200 metri di dislivello e 45 chilometri con 2500 metri di dislivello.

I 160 partecipanti hanno potuto apprezzare il percorso, il paesaggio, la natura e l’ospitalità dei 12 borghi coinvolti. I colori autunnali e la splendida giornata di sole hanno senz’altro contribuito a fare da cornice ai magnifici posti attraversati dalla corsa.

Foto 3 di 3





L’organizzatore e ideatore del Trail, Luca Lombardi, con l’Asd Aics Val di Turrite, nella persona del suo presidente, Marco Giannini, esprimono tanta soddisfazione per la riuscita dell’evento e ringraziano tutti i comitati paesani, le associazioni, i volontari e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’amministrazione comunale di Pescaglia, che ha patrocinato l’evento, ritiene la gara un ottimo biglietto da visita, un modo green per far conoscere le bellezze del territorio. Gli atleti e i loro accompagnatori hanno potuto toccare con mano le bellezze naturalistiche e paesaggistiche delle diverse frazioni coinvolte e, non per ultima, l’ospitalità degli abitanti del luogo che si sono prestati per presidiare i ristori e per essere di supporto lungo tutto il percorso. Considera inoltre di fondamentale importanza il “fare squadra” tra i cittadini coinvolti a vario titolo, l’energia positiva che ha unito tutti verso un unico obiettivo: la buona riuscita della gara.

Quanto ai risultati della competizione, sono saliti sul gradino più alto del podio per la 45 chilometri: Francesca Chiappa (Gs Orecchiella Garfagnana), per le donne, con un tempo di 5 ore e 53 minuti e lo svedese Carl Johan Sorman, per gli uomini, con un tempo di 4 ore e 19 minuti. Al secondo posto, per le donne, Benedetta Braida (Bologna Trail Team Asd) con 6 ore e 23 minuti, per gli uomini Roberto Gheduzzi (Team Mud and Snow Asd) con 4 ore e 27 minuti. Terzo posto per Monica Affaticati con 6 ore e 59 minuti e per Patric Gaspari (Amorotto Asd) con 4 ore e 30 minuti.

Sul podio della 25 chilometri al primo posto Kadija Rigerta (2 ore e 49 minuti) e Filippo Carloni della Prosport Atl.Firenze (2 ore e 12 minutu); al secondo posto Silvia Motta del Cittadella 1592 Parma (2 ore, 49 minuti e 23 secondi) e Marco Guerrucci del Gs Orecchiella Garfagnana (2 ore e 17 minuti); al terzo posto Jessica Perna rappresentante dell’Asd Marciatori Antraccoli (2 ore e 51 minuti) e Kadija Rigers (2 ore e 18 minuti).

In occasione di questo evento, durante le premiazioni, le famiglie di Fabio e Andrea, due cittadini pescaglini prematuramente scomparsi, hanno voluto destinare una coppa in ricordo dei loro cari al primo classificato. L’organizzazione, i volontari intervenuti e l’amministrazione hanno voluto dedicare a Fabio e Andrea questa giornata.

Tanti sono stati i riscontri positivi da parte degli atleti, espressi anche attraverso i vari social.