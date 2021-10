Bergamini torna in Himalaya nel segno della solidarietà: scalerà il monte Cholatze

Nuova impresa in Himalaya per l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, questa volta per tentare la salita del monte Cholatze, una vetta considerata molto difficoltosa, alta 6444 metri, pochissimo frequentata e difficilmente scalata a causa delle elevate difficoltà tecniche.

Per arrivare alla sua sommità sarà necessario percorrere e attraversare esili creste di neve e di roccia, superare tratti molto esposti, scalare ripide pareti, aggirare enormi meringhe di ghiaccio, mentre si è circondati da panorami unici tra le montagne più alte del pianeta.

D’altronde, Bergamini l’aveva promesso e pubblicato a inizio anno: “Appena arriverà il semaforo verde delle autorità locali, mi troveranno pronto ad immergermi in un’altra avventura”. Un’avventura, questa, non solo condita dall’impresa sportiva ma legata anche alla solidarietà. A Katmandu, la capitale nepalese, l’alpinista visiterà una scuola elementare creando uno scambio culturale con la scuola primaria di Vallebuia (Lucca), portando in dono materiale scolastico, disegni e lavoretti degli studenti lucchesi, oltre a gustosi biscotti gentilmente concessi dalla pasticceria Giotto, situata dal 2005 all’interno dell’istituto carcerario di Padova, fianco a fianco con i detenuti perché il lavoro in carcere sia un ponte da dentro e fuori.

La partenza dall’Italia di Bergamini è prevista per domenica (31 ottobre) e la spedizione alpinistica avrà una durata di circa un mese. “Ritornare in Himalaya, dopo lo stop forzato di due anni causa Covid – ha detto Riccardo Bergamini – mi rende carico ed emozionato. La vita non può e non deve fermarsi. Ognuno di noi, nel suo piccolo, ha in mano il proprio destino, mai arrendersi. Rivedrò dal vivo montagne di oltre 8000 mila metri che ho scalato, tornerò a fare alpinismo d’alta quota, attraverserò una valle meravigliosa e unica al mondo. La preparazione atletica è stata dura e meticolosa, le sensazioni sono positive, non resta che provarci”.

Bergamini è stato ricevuto dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini che, in rappresentanza di tutta la città ha espresso i migliori auspici per la prossima impresa. “Un ringraziamento doveroso – conclude lo sportivo – a tutta la grande squadra degli sponsor che cercherò di portare con me fino in vetta: Acelli, Bfg rappresentanze industriali, BioNatura, Campo Base Ferrino shop Lucca, Davide Codega Carrara, Guzman bistrot, pasticceria Giotto Padova, Pizzeria Sbragia, Raleri Bologna, Sanvido industrial plants Parma, Touring Club Italia, Village Abetone”.