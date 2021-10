Bc Lucca in cerca di conferme contro Valdisieve Basket

Domani (30 ottobre) la truppa del Bcl si muoverà per affrontare una delle più lunghe trasferte di questo campionato. Con partenza nel primo pomeriggio la squadra raggiungerà la verdeggiante valle del Sieve per fermarsi a Pontassieve e recarsi al palasport Balducci per vedersela con il Valdisieve Basket, nella quinta gara del calendario di C Gold.

Sia il Valdisieve che il Basketball Club Lucca sono reduci da una vittoria: la prima per tutte e due le compagini, per il Valdisieve ottenuta in trasferta, mentre per il Bcl la vittoria è arrivata tra le mura casalinghe.

I pontassievesi allenati da Pescioli dopo aver conquistato il loro primo foglio rosa cercheranno in tutti i modi di far valere il fattore campo. Occhini, Pelucchini e compagni daranno sicuramente del filo da torcere ai ragazzi di Tonfoni.

Di fatto è una partita che ha già il sapore di un derby: la posizione in classifica dopo le prime quattro giornate assegna due punti ad ognuna ed una vittoria comincerebbe a far sentire il suo peso.

Anche il Basketball Club Lucca è in cerca di conferme, dopo essere passata sotto le “forche caudine” affrontando Siena, Castelfiorentino e gli Herons in sequenza, hanno preso ritmo e i giri del loro motore si sono decisamente alzati, dimostrazione è stata l’ottima prova casalinga contro l’Olimpia Legnaia.

Coach Tonfoni è tipo con i piedi ben messi a terra, ma questo non vuol dire che non accetti le sfide e quella di domani lo è: “In settimana i ragazzi hanno lavorato sodo – osserva – spezzando il ritmo della palestra con una amichevole per provare alcune combinazioni di gioco, chiudendo poi il ciclo degli allenamenti settimanali al venerdì sera”.

“Andremo a Pontassieve – aggiunge – e faremo quello che sappiamo fare meglio, giocare a basket e cercare di portare via il risultato. Abbiamo lavorato molto su questa partita, come sulle altre e sui ragazzi non posso dire nulla, sono tutti quanti carichi e con molta voglia di dimostrare ciò di cui sono capaci, poi sarà quello che accadrà sul parquet a determinare il risultato della partita, noi ce la metteremo tutta”.

L’inizio della partita è fissato per le 18,30, gli arbitri saranno Panelli di Montecatini e Marabotto di Pisa, mentre la terna degli ufficiali sarà tutta fiorentina.