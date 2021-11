Ghiviborgo, esonerato l’allenatore Alessio Bifini

Era nell’aria e adesso c’è l’ufficialità. L’allenatore Alessio Bifini del Ghiviborgo è stato esonerato. A comunicarlo con una nota è stata la stessa società che lo ha sollevato dall’incarico di mister della prima squadra, dopo le sconfitte subite e un pessimo avvio di campionato. Che vede la prima squadra fanalino di coda in classifica.

“A Bifini – si legge in una nota – vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, a lui va il più sentito in bocca al lupo per il proseguo della carriera”.

A breve sarà comunicato il nuovo mister.