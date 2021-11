Ginnastica Motto, Melissa Musacci è campionessa italiana Allieve Gold

Melissa Musacci si è aggiudicata il titolo nazionale tra le A1 nelle finali del campionato individuale Allieve Gold disputate lo scorso fine settimana a Napoli. La giovanissima atleta della Ginnastica Motto è arrivata prima nella classifica generale con 38,400 punti e in tutte e tre le specialità: corpo libero (11,450), fune (13,300) e palla (13,650).

Tra le A2, podio sfiorato per 35 decimi di punto anche da Francesca Corti. Quattordicesimo posto, inoltre, per Emily Puccinelli (A1) e sedicesimo per Siria Pastacaldi (A2). Ottimi risultati per la Motto anche a Chieti, nella prova valida per la fase di Zona Tecnica 3 del campionato individuale Junior e Senior Gold. Tra le Senior, successo per Arianna Musetti con 81,500 punti (prima alle clavette e al nastro, seconda al cerchio e alla palla), davanti alla compagna di squadra Sofia Sicignano, seconda con 78,700 (miglior punteggio al cerchio). Nella stessa gara quinto posto per Juna Campomagnani con 69,100. Tra le Junior 1, Vittoria Pratelli si impone con 65,700 punti, come Isabel Puccinelli tra le Junior 2 con 65,950. Risultati che valgono la qualificazione alla fase nazionale del campionato.

“Il lavoro svolto con la nostra Accademia sta dando i suoi frutti. Il livello di queste competizioni era altissimo. Al di là dei risultati, comunque molto soddisfacenti, ciò che conta è il processo di crescita compiuto dalle ragazze – afferma la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri -. La nascita dell’Accademia ha rappresentato per noi un passo importantissimo, a dimostrazione della volontà di investire concretamente nel futuro”.