Regionali Youth, fine settimana decisivo per la Pugilistica Lucchese

La grande boxe torna a Lucca. Questo fine settimana, tra le mura casalinghe della palestra dell’Isi Pertini, la Pugilistica Lucchese ospiterà le fasi regionali dei campionati italiani della categoria Youth (17/18 anni).

La manifestazione, che si svolgerà nelle serate di venerdì e sabato a partire dalle 21, vedrà salire sul ring i migliori prospetti regionali della categoria, pronti a dare tutto per cercare di conquistarsi l’accesso alla fase successiva e la possibilità di ambire al massimo titolo nazionale.

Tra questi ci saranno ovviamente anche i pugili di casa Lorenzo Frugoli e Achraf Lekhal. Il primo, appena rientrato dalla trasferta ai campionati europei youth di Buvda, Montenegro, vuole rilanciarsi dopo la sconfitta al primo turno sofferta per mano del bielorusso Starastsenka, e confermare di essere ancora il cavallo su cui puntare a livello nazionale nella categoria.

Lekhal va invece alla ricerca della consacrazione come uno delle più interessanti promesse della Toscana. Dopo aver suscitato l’interesse degli addetti ai lavori nell’edizione dello scorso anno grazie alle ottime prestazioni, nonostante la grande inesperienza che ne ha determinato la sconfitta, arriva da un anno ricco di soddisfazioni. 10 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte il suo record personale del 2021, durante il quale il ragazzo è maturato molto a livello pugilistico, arrivando a poter concretamente puntare al risultato in questi campionati.

Oltre ai due Youth, che disputeranno le semifinali delle fasi regionali già il venerdì sera, sarà possibile vedere di nuovo sul quadrato anche la quasi totalità degli atleti della Pugilistica Lucchese, impegnati in incontri di attività ordinaria all’interno della cornice del torneo.

Largo quindi anche a Filip Donati, élite 2a serie 81 chili, impegnato nei primi incontri del venerdì, che affronterà Baldassare Ruocco (Old School Boxing).

Dopo di lui nel programma della serata sarà Matteo Di Santoro, élite 2a serie 69 chili, il secondo lucchese a calcare il ring del Pertini, opposto a Matteo Bellotti (Fight Club X Boxing Firenze).

Sabato invece, come contorno alle finali del torneo, toccherà invece ad Alessandro Gatti, élite 1a serie 64kg, che incrocerà i guantoni con Daniele Felix Peguero (Thunder Genova).

Questo fine settimana denso di appuntamenti si concluderà però solo domenica, quando nella mattinata si svolgerà, sempre nella palestra del Pertini, il secondo criterium giovanile dell’anno, con la Toscana a fare da apripista a livello nazionale nella ripartenza dell’attività giovanile, ancora in stallo nel resto d’Italia.

Infine, ma solo in ordine cronologico, nel pomeriggio Alessandro Maida, Schoolboy 60 chili, chiuderà la settimana pugilistica lucchese con la trasferta a Firenze nell’ambito di una manifestazione interregionale che coinvolgerà pugili di Toscana, Liguria e Campania.