Virtus Lucca, Elisa Naldi entra nel gruppo sportivo dei carabinieri

Elisa Naldi entra nel gruppo sportivo dei carabinieri. Una svolta fondamentale nella vita e nella carriera della giovane saltatrice lucchese cresciuta nella Virtus Lucca, che potrà dedicarsi in modo esclusivo alla sua crescita sportiva agonistica. Il coronamento di un sogno che si riflette sul grande merito dell’atleta che negli anni ha perseguito con passione e impegno i propri obiettivi.

A contribuire in modo determinante al suo ingresso nel mondo degli atleti con le stellette sono stati gli incredibili progressi compiuti nelle ultime due stagioni e gli ottimi risultati che le hanno permesso di raggiungere questo ambizioso traguardo.

“Sono felicissima – afferma raggiante Elisa Naldi -, quando ho visto le graduatorie non riuscivo a crederci. Mi sono presentata al concorso senza grandi aspettative. Sapevo di poter contare sui buoni risultati degli ultimi anni ma non pensavo davvero di vincerlo. Ho letto la ‘dicitura idoneo prescelto’ e la mia emozione si è trasformata in un pianto incontrollabile. Sono contenta che mi sia stata data la possibilità di poter fare una vita da professionista e considero questo un punto di partenza e non un punto di arrivo. Spero vivamente di poter continuare a lavorare con Luca Rapè, l’allenatore che mi ha fatto crescere e mi ha portato fin qui e credo che non potesse esserci regalo più grande anche per lui, per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me. Ringrazio immensamente tutta la famiglia della Virtus Lucca perché senza il loro sostegno costante e il loro appoggio, non solo economico ma anche affettivo, non sarei riuscita ad arrivare a questo punto. Ringrazio infine la mia famiglia, i miei genitori e mia sorella che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato a perseguire i miei obiettivi».

Elisa Naldi vestirà dunque la prestigiosa maglia dell’Arma con enorme soddisfazione della società che l’ha vista sbocciare e allenarsi con impegno e dedizione fino a spiccare il volo verso un corpo militare.

“È una bellissima notizia – afferma il direttore tecnico Matteo Martinelli – perché il traguardo di Elisa è l’esempio di quello per cui lavoriamo e ci impegniamo tutti i giorni. È arrivata quando era Cadetta e dalla guida di Francesco Niccoli e Francesca Giorgetti è passata, in seguito alla decisione presa da me e dal presidente Ferdinando Caturegli, a quella di Luca Rapè sotto la cui ala è esplosa. Elisa rappresenta la strategia della società: l’obiettivo che ci poniamo è quello di contribuire alla possibilità degli atleti di fare sport da professionisti e siamo fieri che nel suo caso questo sia avvenuto. Elisa è l’emblema dell’impostazione del nostro lavoro dal settore giovanile in su, è il simbolo dell’organizzazione, della struttura, delle finalità della direzione tecnica e della filosofia della società”.

Il personal best della saltatrice è di 6,39 in pista e 6,39 indoor e tra i suoi ultimi risultati ci sono il titolo tricolore Promesse vinto a Grosseto nel 2020 e la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti individuali di Rovereto dello scorso giugno.