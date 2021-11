Nuovo stadio di Ghivizzano, c’è la svolta: “Pienamente funzionante entro un mese”

“Il nuovo stadio di Ghivizzano? Pienamente funzionante, mi voglio sbilanciare, entro un mese“. Ad annunciare l’attesa e importante novità è il sindaco di Coreglia Marco Remaschi.

“Sì, ci sono novità sul nuovo stadio – afferma durante la diretta Facebook -. Abbiamo intrapreso un percorso anche qua chiaro, seguiti dai nostri legali perchè come sapete c’è un contenzioso con chi ha svolto i servizi. Credo che l’impianto diventerà pienamente funzionante, mi voglio sbilanciare, entro un mese. Siamo veramente in fondo, abbiamo fatto un passo da gigante. Credo che questo non sia una cattedrale nel deserto come qualcuno vuol far passare, ma diventerà un impianto a servizio non solo della squadra che milita in Serie D (Ghiviborgo ndr), ma anche per i tanti ragazzi della nostra Valle, che potranno divertirsi e giocare in sicurezza. Sarà uno stadio moderno, l’inaugurazione verrà svolta in primavera”.