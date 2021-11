Altri due titoli nazionali per la Raffaello Motto. Ai campionati italiani di specialità di ginnastica ritmica, riservati alle categorie Junior e Senior, che si sono disputati lo scorso fine settimana a Foligno, la società viareggina ha confermato gli eccellenti risultati del recente periodo: Olga Lucchesi si è imposta tra le Junior 2-3 nella gara delle clavette con una prestazione di alto spessore tecnico che le è valsa 18,200 punti.

Titolo italiano anche per Martina Bonuccelli, tra le Junior 1, sempre alle clavette, con 16,650 punti: un primo posto, il suo, di fatto mai in discussione. Bronzo, invece, nella gara di coppia, conquistato da Benedetta Barsotti e dalla stessa Martina Bonuccelli, con 13,200 punti. Viola Pannacci, in appoggio all’accademia della società viareggina, si è presa un oro e un argento. Non solo: Chiara Puosi, classe 2008 e già punto fermo della squadra che partecipa alla serie A1, si è aggiudica il trofeo Reginette Junior 1 riservato alle campionesse regionali, mentre Sofia Sicignano è stata convocata nella squadra nazionale per un periodo di prova. “Siamo orgogliosi di questi risultati che si aggiungono a quelli delle settimane precedenti”, commenta la direttrice tecnica Donatella Lazzeri riferendosi agli ori di Arianna Musetti, Isabel Puccinelli e Vittoria Pratelli e alle buone prestazioni di Juna Campomagnani e Sofia Ponticelli nella zona tecnica di qualificazione alle finali nazionali. “Significa che l’Accademia della Motto sta svolgendo un lavoro di qualità, facendo crescere un gruppo di giovanissime che costituiranno il futuro della nostra società”, aggiunge Lazzeri.