Gp Parco Alpi Apuane, Francesco Guerra verso i campionati europei di Dublino

Un fine settimana ricco, quello appena trascorso, per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dal cross alla strada.

È dai prati di Osimo – da sempre una delle tappe per la selezione degli atleti che vestiranno la maglia italiana in vista dei campionati per nazioni di corsa campestre – che arriva la prestazione migliore di giornata: Francesco Guerra, il talento romano in forza alla società garfagnina, ha terminato la propria prova con il quinto posto, candidandosi fortemente per un posto ai Campionati europei di cross di Dublino a dicembre.

Non meno importanti sono state le altre prestazioni biancoverdi, come a Bagheria, con la vittoria di Vincenzo Agnello e il secondo posto di Alessio Terrasi, su una gara di 10 chilometri terminata rispettivamente in 30’12” e 30’21”. Alla Napoli Half Marathon, ottimo secondo posto per Paul Tiongik. A Riva del Garda, alla Garda Half Marathon, buone prove per Mirco Toma e Marua Prevato. A Montale, al Trofeo Città di Montale, ottimi ori di categoria per Marco Osimanti e Andrea Marsili, secondo posto assoluto per Juri Mazzei e buona prova per Nicola Vanni.