Motorsport, una “prima” da incorniciare con Pollara

È una “prima” da incorniciare, quella tra Mm Motorsport e Marco Pollara. Il team lucchese ha condiviso con il fresco vincitore della Aci Sport Rally Cup Under 25 la vittoria del Tindari Rally, confronto che ha interessato le strade della provincia di Messina. Al volante della Skoda Fabia R5 Evo equipaggiata con pneumatici Pirelli, il pilota portacolori di Cst Sport è riuscito a prevalere sui chilometri di quattro speciali, su sei in programma, concretizzando sulla pedana d’arrivo una prestazione concreta che ha chiamato in causa lo staff tecnico della squadra lucchese, decisivo nell’affidargli una vettura che – in termini di setup – ha garantito il massimo delle proprie performance in condizioni di fondo particolari. Un successo, quello fatto registrare dal pilota siciliano, condiviso in abitacolo con il copilota Daniele Mangiarotti.

“Tengo a ringraziare la Mm Motorsport per avermi messo a disposizione una vettura molto competitiva – il commento di Marco Pollara – mi sono trovato molto bene con la squadra, i consigli di Cristiano e degli altri tecnici si sono rivelati fondamentali per quel che concerne il setup e la competitività delle gomme. Sono felice perché, pur essendo alla prima collaborazione, mi hanno fatto sentire fin da subito a mio agio come se ci conoscessimo da sempre. È stata una gara molto tirata, sia per le condizioni meteo che per gli avversari, perché Totò Riolo è sempre un osso duro da battere. Noi, dalla nostra, ci abbiamo creduto fin dall’inizio e ce l’abbiamo fatta. Il fatto di aver vinto quattro prove su sei, credo che sia molto positivo viste le condizioni particolari di fondo, con il primo giro affrontato su asciutto ed il secondo giro con una speciale completamente bagnata ed un’altra asciutta. La differenza l’abbiamo poi fatta nelle speciali notturne, concretizzando la vittoria”.

Un autunno molto positivo quello vissuto da Mm Motorsport, già recente vincitrice del Trofeo Maremma con Roberto Tucci. Ottime prospettive, quelle sviluppate dalla struttura di Porcari ed il driver isolano, confermate dalla team manager Manuela Martinelli.

“Marco Pollara – commenta Martinelli – è un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni, i risultati degli ultimi anni parlano da soli, nonostante la sua giovane età. Oggi festeggiamo con lui una vittoria conquistata con dedizione, concretizzata interpretando al meglio il rapporto tra equipaggio e squadra. Siamo pienamente soddisfatti dell’approccio tra le parti, del rapporto che si è creato all’interno del paddock fin dal suo arrivo. A lui ed al copilota Daniele Mangiarotti vanno i nostri complimenti per essersi resi interpreti di una prestazione di alto contenuto”.