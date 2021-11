Gp Parco Alpi Apuane, argento per Roberto Ria

Buon fine settimana per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove con il cambio di stagione iniziano gli appuntamenti con le corse prolungate su strada, periodo che precede le gare poi di corsa campestre.

A Grosseto, all’Urban Trail, ottimo argento di categoria per Roberto Ria (decimo assoluto); a Roccabianca, alla November Porc, ottimo bronzo di categoria per Paola Lazzini; a Bologna, al Memorial Bruno Lolli, buona prova per Mirko Tarantola; a Firenze, alla Firenze Marathon, ottime prove per Daniele D’Andrea (2h45’45”), Adriano Mattei (al personale con 2h51’03”), Pietro Santini (2h54’19”), Giorgio Davini (2h55’21”), Paolo Fazzi (3h01’11”), Michelangelo Fanani (3h09’12”) e Massimiliano Orsucci (3h26’32”); a Savona, alla Savona Half Marathon, buona prova per Alberto Cappello; a Palmanova, alla Mezza Maratona di Palmanova, podio di categoria per Stefano Scaini (1h13’46”) e Juri Mazzei (1h13’53”), rispettivamente argento e bronzo.