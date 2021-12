Mm Motorsport al Rally di Castiglione Torinese con Davide Giovanetti

Sarà offerta sulle prove speciali del Rally di Castiglione Torinese, l’ambientazione che – nel fine settimana – vedrà proiettate energie mentali e fisiche dello staff tecnico di Mm Motorsport, struttura che affiancherà Davide Giovanetti nella seconda esperienza al volante della Skoda Fabia R5, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli utilizzata dal portacolori di Dimensione Corse sull’asfalto della recente Halloween Ronde.

Ad affiancare il giovane driver sarà Massimo Moriconi, copilota con il quale cercherà di concretizzare le buone sensazioni destate in occasione del debutto sulla vettura, compromesse nell’ultima prova speciale dalle conseguenze dell’atterraggio da un dosso. Particolare che non aveva, tuttavia, ridimensionato le linee di una condotta crescente che aveva evidenziato un feeling già soddisfacente con la turbocompressa boema.

Il Rally di Castiglione Torinese si svilupperà su due prove speciali ripetute per tre volte fino al raggiungimento di cinquantasette chilometri cronometrati. La partenza della gara è in programma domenica (5 dicembre) alle 8,01, con Castiglione Torinese pronto ad accogliere le vetture protagoniste, location che celebrerà l’arrivo in serata, dalle 16,28.