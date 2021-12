Ginnastica ritmica, la Gym Star trionfa a Rimini

Pioggia di medaglie per Gym Star alla fiera di Rimini: con la winter edition 2021 di Ginnastica in festa, la società porta altri due titoli a Capannori.

Di scena al primo giorno di competizione, ieri (sabato 4 dicembre), le ginnaste del livello LE, la categoria più prestigiosa del settore federale silver. Nella sezione Ginnastica ritmica, Gym Star si è presentata con due splendide junior e le ha incoronate entrambe regine d’inverno, vincendo due titoli nazionali all around di prestigio e di grande soddisfazione.

Elisa Cipriani, classe 2006, si è laureata campionessa italiana per la categoria junior 3, dominando la gara su tutti i parziali contro le altre 14 partecipanti: cerchio 13,425, palla 13,450 e clavette 12,75. Elisa si è aggiudicata un bottino di ben 4 medaglie: oro per la classifica generale all around, oro per il parziale a cerchio, argento per la palla e bronzo per le clavette.

Lisa Ramacciotti, classe 2008, ha meritatamente guadagnato la medaglia d’oro all around per la categoria junior 1, contro altre 21 avversarie, grazie alla costanza tenuta in gara che le ha permesso di totalizzare 40,300, con la somma delle tre performance di cerchio (13,375), palla (13,425) e clavette (8,500). Proprio a clavette è stata premiata con un ulteriore bronzo secondo la classifica parziale per attrezzo.

Nella foto Elisa Cipriani e Lisa Ramacciotti con una delle tecniche dello staff Saralisa Murroni.