Gp Parco Alpi Apuane, un altro fine settimana di successi

Prove importanti per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde anche in questo fine settimana, tra strada e corsa campestre le prestazioni non sono mancate.

A La Spezia, alla Run for children sky, ottimi ori di categoria per Massimiliano Frandi, Luciano Bianchi e Claudio Cevasco, argento di categoria per Francesco Nardini e buona prova per Giuseppe Simone.

A Valencia, alla Valencia Marathon, ottima prova per Alessio Terrasi con il tempo di 2h18’58”; a Treviso, alla Prosecco Run, buone prove per Lorenzo Checcacci e Simone Donati. A Sanremo, alla Sanremo Marathon, buona prova per Mirko Toma con il tempo di 3h06′.

A Viterbo, alla Maratonina dell’Olio, buona prova per Roberto Ria; a Carrara, al primo appuntamento regionale della stagione di corsa campestre e valido come prima prova del Gran Prix toscano di cross, buone prove nella gara open per Andrea Marsili (oro di categoria), Marco Sagramoni (bronzo di categoria), Dario Anaclerio, Francesco Frediani, Andrea Massari, Giovanni Marra e Ferdinando Donetti, mentre nella gara assoluta ottime prove per Emanuele Fadda (9 assoluto), Matteo Coturri (10 assoluto), Gioele Alari, Filippo Baldini, Stefano Bascherini, Mirko Tarantola e Mario Bonini.