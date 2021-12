Dopo due settimane di stop il primo weekend decembrino è coinciso con la ripresa dei campionati e ha visto impegnate nove delle undici squadre della società lucchese dell’Incas Caffè Tennistavolo: il bilancio di questa quinta giornata è stato di 5 vittorie, 4 sconfitte e una partita rimandata (nel girone A della serie D2).

Dalle categorie nazionali è arrivata una vittoria, in serie B2, e una sconfitta, in serie C1: la B2 di capitan Vasta non ha avuto difficoltà a battere l’avversario dell’Ads TT Gasp Moncalieri B, che ha ceduto 5-0 alla compagine lucchese (2 punti per Della Rosa e Cerquiglini, 1 punto per Vasta). In serie C1 invece, sul campo dell’AICS Sestese, non sono bastati i punti singoli di Larindi e Ringressi e Lucca esce sconfitta per 5-2.

Un’altra sconfitta arriva anche dalla serie regionale della C2, che nelle mura casalinghe del Palaincas si arrende per 5-3 contro la Pol. Dil. Pulcini TT “A”. Sempre per le categorie regionali, dalla serie D1 e dalle due serie D2 i risultati sono invece ottimi: la D1, ancora imbattuta, supera l’Aics Sestese per 5-3 grazie a 2 punti di Niccoletti, 2 punti di Valenti Radici e 1 punto di Mei; in serie D2, nel girone B Lucca vince di misura (5-4) contro il TT volterra (1 punto per Tiana, Sani e Ricci, 2 punti per Ciacchini) mentre nel girone C Lucca supera con facilità (5-1) la Pol. Dil. Pulcini TT “C” (2 punti per Cattani e Abballe, 1 punto per Marazza).

In serie D3, nel girone A la squadra di Ruscito, De Lillo, Bonino e Martini, al suo esordio stagionale, non riesce ad avere la meglio, ed esce sconfitta per 5-2 dal campo del Tt Forte dei Marmi; anche nel girone B Lucca non riesce ad imporsi e nonostante la bella tripletta di Simi conclude la sfida contro l’Asd Valdera perdendo 5-3. Nel girone C invece bella vittoria, senza troppe difficoltà, della squadra lucchese contro l’Aics Sestese, che chiude la sfida vincendo 5-0 con 2 punti di Giuntini e Maccagnano e 1 punto di Raffaelli.

Seguono adesso altri due weekend consecutivi ricchi di gare in cui saranno impegnate tutte le squadre lucchesi prima della pausa per le feste natalizie.