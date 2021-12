Gp Parco Alpi Apuane, tris di vittorie nel weekend per il team Ecoverde

Tris di vittorie per il team Ecoverde. Ieri (8 dicembre) per la Festa dell’Immacolata gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane sono stati protagonisti alla Corsa dell’olio di Reggello, dove Emanuele Fadda è arrivato primo mentre Daniele Sandroni al settimo posto.

A San Miniato, alla mezza maratona sui 21 chilometri superba vittoria di Jilali Jamali, bronzo di categoria per Federico Gonfiantini e Barbara Casaioli e, sulla distanza di 10 chilometri, buone prove per Paola Lazzini e Fabrizio Santi. Mentre a Palermo, al Memorial Salvo D’Acquisto, bella vittoria per Vincenzo Agnello.