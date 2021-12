La squadra under 14 mista del Cnl pallanuoto Lucca ha debuttato ieri (8 dicembre) al primo torneo Azzurra Nuoto Prato Waterpolo Experience nella piscina Galilei, conquistando il quarto posto.

È la prima volta che una squadra di pallanuoto giovanile lucchese partecipa a una competizione.

“I ragazzi sono riusciti comunque a tenere testa a squadre con un folto vivaio e una storica tradizione pallanuotistica – riportano dalla società -. Nella mattinata si sono svolti i gironi in cui i nostri under 14 hanno ottenuto l’accesso alla semifinale contro Ngm Firenze A, dove poi sono stati sconfitti per 6 a 2. Nella finale per il terzo e quarto posto, complici la stanchezza e l’inesperienza, i ragazzi hanno ceduto il podio agli empolesi dell’Etruria. Nota di merito a Valerio Di Gaetano che si è aggiudicato il premio Miglior Giocatore Maschile“.

“Il progetto di portare la pallanuoto a Lucca è iniziato nel 2017 e piano piano stiamo raccogliendo i frutti. A ottobre abbiamo avuto boom di giovani iscritti grazie agli open days di settembre e questo ci ha permesso di poter formare le squadre under12 mista, under14 mista e under16 maschile – commentano gli allenatori -. Nonostante il poco tempo per preparare il torneo i ragazzi hanno espresso un buon gioco, il che ci fa intuire di essere sulla buona strada. E’ d’obbligo sottolineare che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto e la fiducia del presidente del Cnl Pietro Casali, che ci ha messo a disposizione spazio acqua anche dopo la riapertura delle piscine”.

I convocati erano Amodeo (2 reti), Antonetti, Checchi (2 reti), Di Gaetano (11 reti), Figus (3 reti), Klymyshyn, Lazzarini, Monni, Paoli, Tolomei (1 rete), Tomei, Sodini (1 rete).