Dalla Terza Categoria all’Eccellenza, tanti rinvii per la neve

Tanti i rinvii d’ufficio per le gare del weekend a causa della tanta neve caduta in Valle del Serchio.

Non si giocheranno domani ma il 22 dicembre le gare River Pieve – Prato 2000 (Eccellenza), Pieve Fosciana – Amici Miei (Promozione), Molazzana – Corsanico e Vagli – Romagnano (Prima Categoria), Pontecosi – Borgo a Mozzano (Seconda Categoria).

A queste si aggiungono le gare di Terza, in programma oggi, Amatori Cascio – Coreglia, Casciana Cascianella – Virtus Robur, Filicaia Diavoli Rossi – Baston Villa cui si aggiunge Folgore Segromigno – Atletico Castiglione, che non si disputa per la morte dello storico presidente della società capannorese, Alfredo Chelini.