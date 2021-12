Gym Star, raffica di medaglie a Rimini

Edizione storica quella della winter edition 2021 per Gym Star che ha chiuso in bellezza guadagnando medaglie anche in quarta e quinta giornata. Cinque giorni di orgoglio e soddisfazione che hanno impreziosito il medagliere capannorese con un totale di

8 medaglie d’oro, 4 medaglie d’argento e 4 medaglie di bronzo.

A cavalcare la propizia onda riminese in quarta giornata per il livello LB2 junior 3 Alyssa Beltrami che, grazie a due convincenti performance a palla (10,400) e nastro (9,825), appende al collo l’oro a palla e sale con forza in classifica all around raggiungendo l’argento con 20,225. Alyssa si presentava col titolo di campionessa regionale della propria categoria.

In quinta giornata infine Sara Ungaretti si guadagna ben 3 medaglie col programma a clavette e cerchio per il livello La nelle Junior 3. Eccezionale il suo meritato oro a clavette con 10,250, successo contornato da due bronzi, per il cerchio e per la classifica generale.

In gara anche: Sonia Massa LB2 Junior 2 (ottava), Nora Giovannoni LB2 Junior 1 (dodicesima), Martina Francesconi LB2 Junior 1 (tredicesima), Elena Massa LB2 Senior 1 (tredicesima).