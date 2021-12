Il Real Forte Querceta ha ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Leonardo Citti alla società Usd Urbino Taccola. Il nuovo portiere è Daniele De Chirico.



“Al calciatore – spiega la società – il ringraziamento per la professionalità dimostrata e i migliori auguri per il prosieguo di carriera”.

Foto 2 di 2



Citti sarà sostituito da De Chirico. Classe 2001, De Chirico cresce nel settore giovanile del Livorno fino alla categoria Primavera prima di lasciare casa per approdare tra i grandi a Castelnuovo Vomano, dove vince il campionato di Eccellenza. Reduce dalla prima esperienza in Serie D a Recanati, il giovane portiere torna in Toscana, sponda Versilia. “Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha concesso”, dichiara De Chirico. “Qua spero di far bene. Arrivo a Forte dei Marmi con la testa giusta e tanta voglia di ripagare la fiducia riposta in me”.