Mm Motorsport sul podio del Rally national de Balagne con Ceccaldi

Un podio di grandi contenuti, a conferma di un trend che sta assecondando le aspettative stagionali: Mm Motorsport si è congedata dal Rally National de Balagne elevandosi al secondo posto assoluto con Battistu Ceccaldi, pilota francese che ha condiviso con il copilota Romain Leculier i centootto chilometri di gara previsti, suddivisi in sette prove speciali.

Una cornice, quella proposta dalle strade della Corsica, che – ancora una volta – ha esaltato il respiro internazionale del team lucchese, al centro di una programmazione sportiva rivolta anche al di là dei confini italiani. Alla prima esperienza sulla Skoda Fabia R5 Evo ‘gommata’ Pirelli, Ceccaldi Battistu si è reso protagonista di una performance concreta, efficace e garante di un risultato impreziosito dall’elevato tasso tecnico espresso dai competitor. A rallentare il driver sui chilometri dell’ultima prova speciale è stato un testacoda, particolare che non ha influito sugli equilibri proposti dal podio. Un approccio importante con la versione evoluta della vettura, utilizzata in precedenza nella sua versione tradizionale proprio sulle strade dell’appuntamento corso, un anno fa.

Il Rally National de Balagne non ha, invece, sorriso a Cèdric Ferrari. Il pilota francese, affiancato da Frank Pasqualini, è stato protagonista di un’uscita di strada nella seconda prova speciale. Una variabile che lo ha visto costretto al ritiro, interrompendo anzitempo il primo dialogo con la Skoda Fabia R5, vettura mai utilizzata prima d’allora.

Soddisfazione nelle parole di Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport: “Felicissimi per Ceccaldi Battistu, un pilota con il quale abbiamo instaurato un rapporto che – alla luce dei risultati acquisiti – si è confermato in linea con le aspettative. Dispiace per il ritiro di Cèdric Ferrari, purtroppo le uscite di strada ed i ritiri fanno parte del gioco. Siamo certi che saprà riscattarsi già dal prossimo impegno, godendo delle buone sensazioni espresse sulla vettura nei primi chilometri affrontati. Mm Motorsport prosegue nel percorso avviato da alcune stagioni, quello che ha permesso al team di allargare i propri orizzonti guardando anche al di fuori del panorama rallistico nazionale”.