Fine settimana lungo iniziato già dal venerdì sera, a Livorno, con l’incontro di campionato serie C2 tra la squadra di casa e il Forte dei Marmi. Partono bene gli azzurri del Forte con una bella vittoria per 3 a 0 di Stefano Simi contro la giovane Sara Truono, poi la sorte dell’incontro prende una brutta piega sotto i colpi dei giovanissimi atleti di casa Luca Annibale, a segno tre volte contro i veterani fortemarmini, e Sirio Meloni con due vittorie su due partite. Prova a risollevare le sorti del match con un 3 a 0 secco Alessandro Romano contro la malcapitata Sara Truono che fa quel che può contro il numero uno degli ospiti versiliesi. Buona la prestazione di Gianalberto Posenato, l’unico a mettere in serie difficoltà i due autori del successo Livornese Annibale e Meloni. L’atleta del Forte si arrende solo al quinto set, in tutti e due gli incontri disputati. Punteggio finale 5 a 2 per Livorno.

Nella giornata di sabato, a Carrara è di scena la D2 in un incontro equilibratissimo che si decide alla nona partita disputata tra gli atleti avversari. Subito a segno il Forte dei Marmi con il 3 a 0 di Giovanni Perino contro il giovane Andrea Tedesco, rispondono con un secco 3 a 0 e 3 a 1 le donne di casa Pamela Bellari e Matilde Bellatalla a spese di Enrico Foffa e Angelo Stagi. A questo punto l’incontro prende una svolta tutta a favore del Forte dei Marmi che con tre vittorie di fila, una a testa per i suoi atleti, si porta sul 4 a 2. Quindi sembra tutto fatto, basta una vittoria nei tre incontri rimasti per portare a Forte dei Marmi un bel risultato, ma la squadra di casa reagisce bene andando a centrare tre vittorie consecutive grazie alla mossa vincente di far entrare in gioco il veterano Guglielmo Bellotti che, grazie alla sua grande esperienza, vince il match decisivo contro Foffa e chiude la partita sul 5 a 4 a favore della squadra di casa.

Domenica mattina, infine, sul campo di Bientina, scendono in campo la formazione di casa Polisportiva Casa Culturale di San Miniato e il Forte dei Marmi. La prestazione è perfetta per la squadra versiliese che si impone con un netto 5 a 0 così ripartito fra gli atleti ospiti: due vittorie a testa per Antonio Scarpellino e Michele Marcucci e una ad opera di Giuseppe Donnarumma. Il risultato, però, non deve trarre in inganno perché non è stata una vittoria facile e il Forte ha dovuto lottare molto per avere la meglio. Lo testimonia il fatto che un set del match tra Sergio Marino della Casa Culturale e il versiliese Michele Marcucci è terminato 17 a 19 e che una delle due vittorie di capitan Scarpellino è stata più che sofferta finendo per 3 a 2 e con punteggio 12 a 10 al quinto set su Dante Lenza. Una meritata vittoria, forse la più bella dal punto di vista dello spettacolo, quella di Giuseppe Donnarumma, giovane atleta lucchese che milita nel Forte dei Marmi, che batte 3 a 1 l’esperto veterano Silvio Salvadori.

La D3 Forte dei Marmi Sottopoggio Lucca questo fine settimana riposava ma non tanto: già impegnata con la testa al prossimo incontro che la vedrà scendere in campo domenica 19 a Viareggio in un derby che è anche uno scontro al vertice con l’altra capolista, il Viareggio B.