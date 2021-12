Bama Altopascio affronta l’ostica Laurenziana

Gara difficilissima per il Bama Altopascio. I rosablu sono di scena domani pomeriggio (19 dicembre) alle 18,30 al PalaValenti, impianto che vide uno storico esodo di altopascesi (300 tifosi) nella semifinale playoff del 2008 contro la Laurenziana, lo stesso avversario del match attuale.

Un team che insegue gli altopascesi a 4 punti di distanza e che sul proprio parquet ha portato a casa “scalpi” eccellenti. Molto dipenderà dalla qualità difensiva, e ovviamente anche dalla giornata avversaria, sul perimetro. I tiratori gigliati se ispirati possono far male in qualsiasi momento, sparando “asteroidi” anche ad inizio azione. Occhio particolare quindi sui frombolieri Bacci, Mendico e Faticanti ma anche sugli esperti Scolari e Bardini. In area colorata giostra il pretoriano centro Bitossi, tecnico e roccioso, con inizi a Castelfiorentino in serie B, coadiuvato dal giovane Marinai. Insomma, una squadra, quella di coach Calamai, da prendere con le molle.

Il Bama purtroppo dovrà ancora fare a meno di Chiarugi, rientrato da poco ed autore di un’ottima gara contro Empoli, per il riacutizzarsi del problema osseo al piede. Le terapie fatte per oltre trenta giorni non hanno sortito effetto alcuno, si ritorna al via, come al gioco dell’oca. Rientra quindi nei 10 Arrabito, lasciato a riposo nel match scorso. Gara difficile ma non impossibile per i rosablu i quali hanno dimostrato più volte che se ingranano le marce alte la faccenda si complica maledettamente per chicchessìa. C’é fiducia massima e consapevolezza che, nonostante il valore dell’avversario, il blitz sia decisamente alla portata di Bini Enabulele & co. Arbitreranno Biancalana e Marabotto di Pisa.