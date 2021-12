Virtus Lucca, successo per il Cross di Natale con i piccoli esordienti

Un pomeriggio di festa, sport e aggregazione al Campo scuola Moreno Martini. È quello che è stato animato sabato scorso (18 dicembre) dai piccoli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, Gruppo marciatori di Barga e Asd Pegaso impegnati nel Cross di Natale.

Una manifestazione organizzata e curata dalla società biancoceleste che ha visto protagonisti i bambini e le loro famiglie. L’evento si è concluso con la premiazione di tutti gli atleti in gara da parte di Babbo Natale, con il suo aiutante elfo, e dell’assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti.

È stata questa manifestazione ad aprire il fine settimana di gare che ha visto impegnati tanti altri atleti. Nel Cross di Fucecchio, in cui hanno gareggiato Juniores, Allievi, Allieve, Ragazzi e Ragazze, ottime prestazioni di Filippo Sodini e Paolo Marsili rispettivamente terzo e quinto nella categoria Juniores. Nella stessa gara bravo anche Giulio Guccione, classe 2009, quinto classificato sulla distanza di 1,5 km nella categoria ragazzi.

Nel Cross di Milano prova molto buona per Zohair Zahir mentre il weekend di gare si è concluso con la doppia vittoria di Hosea Kimeli Kisorio e Clementine Mukanganda nella mezza maratona Invernalissima di Bastia Umbra rispettivamente con il crono di 1.05.40 e 1.15.41.

Grande emozione infine per tutta la famiglia Virtus per il traguardo raggiunto dalla saltatrice in lungo Elisa Naldi che ha iniziato il suo percorso nei carabinieri e nel Gruppo sportivo militare che le consentirà di essere una sportiva professionista.

“Un risultato meritato salto dopo salto dall’atleta – commenta la società – simbolo dell’attento lavoro della Virtus sul settore giovanile, e dal tecnico Luca Rapè che con passione e competenza l’ha guidata lungo tutto il suo cammino”.