Under 19, Cefa Basket ko contro Libertas Lucca

Sfida proibitiva per il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo che domenica sera (19 dicembre) ha affrontato la capolista del campionato Under 19, la Libertas Lucca, perdendo per 59 a 35.

Una gara difficile per i gialloneri, complice anche qualche assenza, decisa tra fine primo quarto e secondo con il break decisivo da parte della Libertas che ha accumulato 20 punti di vantaggio. Nei due quarti finali, infatti, il punteggio è stato equilibrato e il Cefa è uscito comunque a testa alta dall’incontro. “Non abbiamo mollato e per questo dico bravi ai ragazzi – analizza coach Michele Rocchiccioli – abbiamo fatto fatica in attacco perdendo troppi palloni contro una difesa aggressiva. Avversari con un altro ritmo a cui vanno i nostri complimenti, adesso c’è la sosta e vogliamo lavorare intensamente per farci trovare pronto per il girone di ritorno. L’obiettivo è migliorare i nostri risultati”.

Questo il tabellino: Lenzi, Tosoni 9, Sanna 3, Luccarini, Salotti, Mariani 2, Leonardi 4, Merhori 5, Saletti, Guidi 12. Coach: Rocchiccioli-Sergiampietri.