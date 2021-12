Un’altra pedina per il Ghiviborgo: preso Andrea Isufaj

Una delle poche certezze del calcio dilettanti è che la serie D ripartirà. E il Ghiviborgo non vuole farsi trovare impreparato.

I biancorossi hanno tesserato il classe 1999 Andrea Isufaj. Ex primavera Chievo Verona, ha già trascorsi in provincia di Lucca proprio nella Lucchese in serie C. Poi per lui Paganese, Ambrosiana ed ultimamente Borgo San Donnino.

Il giocatore è stato fortemente voluto da mister Vangioni che lo avrà a disposizione alla ripresa delle ostilità.