Torneo nazionale di Rovereto, il Versilia Pietrasanta Volley c’è

Dopo 2 anni di stop causa covid19 è stato riorganizzato quest’anno, tra lunedì 27 dicembre ed il 29, il torneo a caratura nazionale di pallavolo giovanile a Rovereto, un appuntamento fisso per il Versilia Pietrasanta Volley a cui anche quest’anno, come ogni anno, ha partecipato.

Dopo 2 diverse fasi e 2 combattute partite finali la giovanile under 18 biancazzurra, accompagnata dal vicepresidente Simone Giannini e guidata da coach Roni, si è classificata al quarto posto. Questi 2 giorni di intensa pallavolo nazionale sono stati un’ottima occasione per le atlete di affrontare e sfidare compagini di alto livello, ben preparate, e di scendere il campo per misurarsi in altre realtà diverse da quelle territoriali. “Ha poco senso parlare di risultati poiché questa spedizione a Rovereto doveva essere per le nostre atlete under 18 un’esperienza positiva, di livello – afferma coach Emanuele Roni – una bolla in cui le ragazze potessero creare gruppo e cementarsi in vista della parte finale del campionato: e così è stato”.