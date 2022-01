Covid e hockey su pista, slittano due giornate di serie A1

L’hockey su pista ritornerà in pista dopo la pausa natalizia solo questo sabato (8 gennaio), fortemente condizionata dall’onda di contagi Covid-19 che ha interessato a fine dicembre diverse squadre del panorama italiano di A1 e A2. Tutta la 12esima giornata è stata rinviata a mercoledì 23 febbraio vista la presenza di positivi nella maggior parte delle squadre.

La federazione italiana sport rotellistici ha deciso di permettere lo spostamento delle gare a tutte le squadre che hanno presentato almeno un positivo dallo scorso 18 dicembre ad oggi (4 gennaio).

Hanno richiesto quindi lo spostamento dieci squadre: Bassano, Correggio, Lodi, Matera, Monza, Sandrigo, Sarzana, Trissino, Valdagno e Vercelli non solo in questa giornata (la 12esima) ma anche in quella successiva (la 13esima), che saranno recuperate rispettivamente mercoledì 23 febbraio e sabato 26 febbraio. L’ultima ad essere rinviata in ordine cronologico è stata Matera-Forte che si doveva giocare domani sera (5 gennaio). Quindi la prossima gara si giocherà sabato (8 gennaio) tra Gds Impianti ed Edilfox Grosseto, unica gara in programma per la 13esima giornata. Sabato 15 e domenica 16 gennaio si giocherebbe la 14esima giornata e prima di ritorno con tutte le sette partite in programma con il nuovo protocollo Covid-19. Niente match per due giornate, quindi, sia per Forte dei Marmi sia per Viareggio.

In serie A2 invece non si giocherà fino a sabato 15 gennaio, giorno in cui sarà obbligatorio sia in A1 e sia in A2 ritornare a presentare il modello Covid-19 H2TAR almeno 24 ore prima della gara, dove verranno riportati le negatività da tampone rapido proprio come succedeva a dicembre 2020. Un atto necessario per ritornare in sicurezza a gareggiare, che si sommerà anche alla riduzione della capienza dei palazzetti dello sport al 35 per cento dopo l’esperienza autunnale al 60 per cento. Tutte le gare da sabato 15 gennaio potranno essere spostate solo se ci saranno 3 positivi del gruppo squadra.

La serie B invece inizierà con la sua fase di campionato sabato 15 gennaio, ma non avrà l’obbligo dei tamponi rapidi per poter giocare proprio come un anno fa a gennaio 2021. Le coppe europee originariamente in programma sabato 15 gennaio sono slittate di due settimane, quindi si ritornerà a giocare solo il 29 gennaio.