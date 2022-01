Covid, anche la serie D si ferma per due settimane: il campionato riparte il 23 gennaio

Adesso è ufficiale. L’aumento dei casi di positività al coronavirus costringe allo stop anche il campionato di serie D.

Il campionato si ferma per due settimane, con ripartenza fissata per domenica 23 gennaio. “Nelle date seguenti – si legge nella nota del dipartimento interregionale – sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Per le date del 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. In questo periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie”.