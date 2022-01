Ieri (8 gennaio), in località Regole di Malosco, in alta Val di Non, si è svolta la 48esima edizione della Ciaspolada, valida quest’anno come campionato europeo di corsa con le ciaspole.

Nonostante il periodo, grazie al gran lavoro degli organizzatori, al via i migliori interpreti della specialità e non solo.

Percorso inedito rispetto alle scorse edizioni sviluppato su un tracciato impegnativo , caratterizzato da continui saliscendi, sulla neve naturale caduta alle regole di Malosco.

Annalaura Mugno, atleta fiorentina in forza al Gs Orecchiella Garfagnana, rientra alle gare ad appena 3 mesi dall’intervento al ginocchio e lo fa conquistando la terza vittoria consecutiva alla Ciaspolada: impresa che ha nel passato un solo precedente con l’azzurra Maria Grazia Roberti, atleta di altissimo valore, per anni ai vertici della corsa in montagna.

Con una condotta di gara autorevole, Annalaura Mugno, in testa fin dalle prime battute, ha incrementato sempre più il vantaggio sulla spagnola Laia Andreu Trias, la prima delle inseguitrici, già vincitrice in passato di questa competizione.

Annalaura giunge al traguardo con 30″ di vantaggio sulla Trias, conquistando così il titolo europeo di corsa con le ciaspole, che va ad aggiungersi al titolo mondiale conquistato nel 2019; sul terzo gradino del podio un’altra atleta spagnola, Georgina Gabarro Morente.

In campo maschile stesso copione con Cesare Maestri, atleta azzurro della corsa in montagna, autore di una gara in solitaria, conquista così il titolo europeo; in seconda e terza posizione i due spagnoli Ignacio Hernando Angulo e Roberto Ruiz Revuelta.

Fabio Salotti, Gs Orecchiella Garfagnana, protagonista di una brillante prova, giunge al traguardo 11 assoluto, in lotta con gli specialisti della disciplina per le posizioni di classifica importanti.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la coppia del Gs Orecchiella Garfagnana.