Riparte con ottimi risultati la stagione indoor dell’Atletica Virtus

Riparte la stagione indoor su pista che per l’Atletica Virtus Lucca si apre con ottimi risultati per tutti gli atleti impegnati nelle varie discipline nel corso del fine settimana.

A Padova, alla manifestazione nazionale indoor, sulla distanza dei 60 metri Francesco Cordoni scrive il personal best (7”05) mentre molto buona anche la prova di Lorenzo Galeotti (7”22). Nei 60 metri donne, fantastico exploit di Martina Bertella che le vale il personale best (7”76). Nel frattempo, ad Ancona, al Meeting nazionale indoor, scende in pista Andrea Pacitto che chiude i 60 ostacoli in 8”19 a soli 4 cent dal personal best. Atleti Virtus protagonisti anche al Meeting Carrara Indoor, dove sui 50 ostacoli categoria Allieve, Diana Amabile conquista il secondo gradino del podio. Significativi anche i risultati di Romy Galligani, Chiara Franceschini ed Elena Panerai. Sugli 800 metri, vittoria bella e importante per Clarice Gigli che si impone in 2’33”16.

Ottimo debutto stagionale infine anche per Matteo Oliveri che al Parmameeting indoor si mette in evidenza con 4.80 nel salto con l’asta.