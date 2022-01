Serie D, Ghiviborgo – Rimini si recupera mercoledì 19 gennaio

Serie D, in attesa della ripresa dei campionati c’è il calendario completo dei recuperi.

Fra questi anche una gara del girone D che vedrà impegnato il Ghiviborgo contro il Rimini. Si giocherà il prossimo 19 dicembre con fischio d’inizio alle 14,30. Lo stesso giorno si recuperano Lentigione-Aglianese e Fanfulla-Forlì. Domenica (16 gennaio) è invece in programma San Donnino – Forlì per completare il programma dei recupero del raggruppamento.

Il Ghiviborgo, intanto, continua a crescere come società. Il Gsd Ghiviborgo Vds, infatti, è entrato a far parte, dalla corrente stagione sportiva, delle società affiliate alla Fiorentina.

“Per noi non si tratta solo di applicare uno scudetto sulle nostre maglie – dicono dalla società – ma vuol essere un passo fondamentale per la formazione dei giovani calciatori, degli allenatori e degli stessi dirigenti che potranno avvalersi, nel loro percorso di crescita, delle esperienze e delle professionalità che l’Acf Fiorentina mette a disposizione di tutte le società affiliate. Tutto questo avverrà dal mese di febbraio (emergenza Covid permettendo) con sedute specifiche sia a distanza, che con la presenza fisica di istruttori dell’Acf Fiorentina nei nostri impianti sportivi. Quanto sopra è significativo dell’attenzione che la nostra società pone verso il settore giovanile, consapevoli della sua importanza non solo sportiva, ma soprattutto sociale e di attenzione verso il nostro territorio”.