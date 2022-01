Sammaurese-Real Forte rinviata a data da destinarsi

Sarà rinviata a data da destinarsi la partita tra Sammaurese e Real Forte Querceta in programma per domenica (23 dicembre). Ad annunciarlo è la società sportiva di Forte dei Marmi.

“Real Forte Querceta rende nota la comunicazione del Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti con cui, a seguito di richiesta inoltrata dalle società, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid19, per cause di forza maggiore la gara Sammaurese – Real Forte Querceta, valida per la 19a giornata del campionato di Serie D 2021/2022 in programma domenica 23 gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi”.