Gp Parco Alpi Apuane, un fine settimana di risultati

La settimana che anticipa la seconda prova regionale del Cds di corsa campestre è stata densa di appuntamenti e di belle prestazioni per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Stoccolma, al meeting indoor sui 3000 metri, Francesco Guerra ha ritoccato il proprio record personale di circa 2″ arrivando al tempo di 8’07″95; a Vinci, alla Maratonina Città di Vinci, oro di categoria per Marco Osimanti, bronzo di categoria per Francesco Frediani e buone prove per Federico Esposti, Nicola Vanni, Daniele Sandroni, Giorgio Davini, Roberto Ria, Pierangelo Simonini, Mimmo Marino, Gianfranco Ciccone, Federico Gonfiantini, Andrea Massari, Paolo Cogilli, Gianfranco De Santis, Rocco Cupolo, Fabrizio Santi e Flavia Cristiani.

A La Spezia, al Cross di Padivarma, ottimi Luciano Bianchi e Giuseppe Simone rispettivamente argento e bronzo di categoria e buone prove per Marco Sagramoni, Massimiliano Frandi, Enrico Piastra, Giovanni Marra e Franco Cusinato. Ad Arezzo, alla quarta prova del Gran Prix regionale di corsa campestre, ottimo bronzo assoluto per Emanuele Fadda con vittoria assoluta nella classifica finale e buona prova per Matteo Coturri, quinto assoluto al termine del circuito.

A Castiglion Fiorentino, al Trail della Ronda Ghibellina, ottime prove per le gemelle Lucaci, con Ioana quarta assoluta e Andreea sesta assoluta sulla distanza di 25 chilometri, e Giulia Bordina sesta assoluta sulla distanza di 45 chilometri. A Milano, al cross internazionale Cinque Mulini, ottima prova di rientro per Vincenzo Agnello. Attesa crescente per il prossimo fine settimana dove i ragazzi del presidente Poli cercheranno il dodicesimo titolo regionale consecutivo di corsa campestre sui prati di Castelfiorentino e per i Campionati Italiani Indoor su pista, dove Francesco Guerra sarà impegnato sui 1500 metri e sui 3000 metri.