Primo atto ufficiale del 45esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato italiano assoluto rally Sparco 2022, ma anche della Coppa Rally di Zona 6, con massimo coefficiente, è l’apertura delle iscrizioni che, da oggi (3 febbraio) si protrarranno fino a mercoledì 23 febbraio.

L’attesa per il rally Il Ciocco, quest’anno in programma il 4 e 5 marzo, è incrementata dal fatto che apre un Ciar Sparco 2022 con tante novità, a partire dal nome. La più importante e consistente è, però, che il massimo campionato tricolore si disputerà interamente su asfalto, con le gare sterrate radunate in una serie dedicata. Al Ciocco, dunque, si vedranno equipaggi e team che hanno deciso di affrontare il Ciar Sparco 2022 “new look”, ma soprattutto scopriranno le carte i piloti di vertice che lanciano la sfida per il titolo italiano rally più importante. Grande interesse anche per quelli che saranno i protagonisti in lizza per il titolo nel Cirp Sparco 2022, il Campionato italiano rally promozione, quello riservato ai migliori non professionisti, così come per i migliori che competeranno tra le due ruote motrici, sia nel Ciar sia nel Cirp.

Foto 2 di 2



Senza dimenticare che il rally Il Ciocco ha una schiera di piloti, anche non coinvolti nelle serie tricolori, che non rinunciano ad essere al via di una delle gare più prestigiose, tecniche, ben organizzate e di lunghissima tradizione, come la gara tra Garfagnana e Media Valle.

La validità, poi, per la Coppa Rally di Zona 6, con il massimo coefficiente, vedrà in prova speciale al Ciocco anche gli aspiranti al titolo dei rally nazionali “regionale”, che porterà anche punti pesanti per l’eventuale accesso alla Finale Nazionale di novembre, appuntamento divenuto assai ambito tra tutti i migliori delle nove zone rallistiche in cui è suddivisa l’Italia Crz.

Il programma

In estrema sintesi, il rally Il Ciocco 2022 “allungato” a 120 chilometri, suddivisi in 12 prove speciali in totale nelle due tappe, consiste nelle prime tre prove speciali in programma nel pomeriggio di venerdì 4 marzo, con la prima tappa che prenderà il via alle 14,15 da Il Ciocco Pattinaggio, con arrivo previsto alle 19,15 a Il Ciocco Parking 2. Tra queste tre speciali, Sassorosso, Puglianella e Careggine 1, il tratto finale di Sassorosso sarà la Power Stage televisiva che si disputerà, evento inedito per il rally Il Ciocco degli ultimi anni, su un percorso esterno alla Tenuta Il Ciocco.

La seconda tappa scatterà sabato 5 marzo alle 8,30, con arrivo alle 17, sempre all’interno della tenuta Il Ciocco, dopo avere disputato nove prove speciali, tre da ripetere due volte, Massa-Sassorosso, Careggine, Renaio e una, Il Ciocco, da replicare tre volte.

Percorso ridotto per il Ciocco versione CRZ Coppa Rally di Zona, a massimo coefficiente di validità, che si svolgerà tra venerdì 4 e sabato 5 marzo, su un percorso che comprende sei prove speciali in totale. Per il Ciocco Crz, partenza della prima frazione venerdì alle 17,12 dal Parco Assistenza, per disputare le ultime due speciali della giornata, Puglianella e Careggine 1, con rientro per chiusura tappa alle ore 19.15. La partenza della seconda frazione è prevista per le 8,30 del sabato, in programma quattro prove speciali, Il Ciocco 1, Massa-Sassorosso 1, Careggine 2, Renaio 1, con arrivo finale a Il Ciocco alle 15.06.

Le operazioni preliminari del rally inizieranno nella serata di mercoledì 2 marzo, con il controllo dei documenti e consegna del materiale di gara, che avranno un supplemento nella prima mattinata del giorno successivo. Sempre giovedì 3 marzo dalle 9 alle 19,30 sono in programma le ricognizioni autorizzate delle prove speciali, mentre dalle 12 alle 21 sono in programma le verifiche tecniche e punzonature, presso Il Ciocco Stadio, per i piloti prioritari e per gli iscritti al Ciar Sparco.

Venerdì 4 marzo, in programma, nella prima mattinata, verifiche tecniche e punzonature per tutti gli altri iscritti, mentre dalle ore 8.00 alle 12.30 previsto lo shakedown sul tracciato Gallicano-Molazzana, attività che precede di poco la partenza del rally.

Il rally 2021

Thierry Neuville e Martin Wydaeghe hanno dominato, nel 2021, un 44esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio ricchissimo di grandi nomi e di adrenalina sportiva, con la loro Hyundai i20 R5 gommata Pirelli. Il pilota ufficiale nel Mondiale Rally di Hyundai Motorsport, team guidato, fino allo scorso anno, dall’ingegnere italiano Andrea Adamo, non aveva nascosto la sua voglia di vincere, anche se la sua partecipazione alla gara garfagnina era finalizzata soprattutto a fare chilometri competitivi con il suo nuovo navigatore Wydaeghe.

“Le prove speciali del rally Il Ciocco, dove correvo per la prima volta, mi sono piaciute subito – spiegava all’arrivo Neuville – e poi ho trovato grande stimolo nel confrontarmi con un gruppetto di piloti molto veloci, che ho conosciuto qui. Dopo le prime prove di “assaggio, ho iniziato a spingere ed è venuto il risultato”. Secondo posto conquistato dal brescianoStefano Albertini, in formato “mondiale”, con il fido Fappani a fianco. Non solo perché è riuscito, per un po’, a stare davanti a Neuville, poi pressandolo dal secondo posto, prima di “mollare” nell’ultimo loop di prove ma soprattutto perché il pilota della Skoda Fabia by Munaretto, calzata Pirelli, ha centrato il successo pieno per il campionato italiano Rally Sparco – dove Neuville è “trasparente”. A chiudere un podio ricco di significati sportivi è andato Giandomenico Basso, già pluricampione europeo e italiano, qui con la Skoda Fabia R5 Delta Rally e Granai alle note. Un terzo posto con cui ha iniziato la scalata, di successo, al titolo tricolore rally 2021.

Vittoria sul filo di lana per l’esperto Federico Gasperetti, in coppia con Ferrari e la Skoda Fabia R5 Gima Autosport nel rally Il Ciocco 2021 versione Coppa Rally di Zona che, nell’ultima delle cinque prove speciali disputate, riusciva a scavalcare il lucchese Luca Panzani, con Alessia Bertagna, su Skoda Fabia R5 Pavel Group