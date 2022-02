Rally del Carnevale, Panzani torna in gara per il bis dopo 7 mesi di pausa

Debutto stagionale, per Pavel Group, questo fine settimana, al 38esimo Rally del Carnevale, la seconda competizione dell’anno in Italia.

Al via, per il team pistoiese, un “pezzo da novanta”, il lucchese Luca Panzani, con una Skoda Fabia Rally2, portacolori di Jolly Racing Team, il quale si riproporrà con al fianco Alessia Bertagna. E’ la coppia vincitrice dell’edizione dell’anno scorso della gara, e pur se sono fermi da ben sette mesi, da quell’esaltante secondo posto assoluto nella gara casalinga di Lucca lo scorso luglio. Logico pensare al bis di vittorie, per Panzani e Bertagna, i quali sono dati per favoriti dal pronostico.

“Sette mesi di pausa sono tanti, ma sono sicuro di ritrovare subito gli stimoli adatti – commenta Luca Panzani – Con la Fabia ho sempre trovato il miglior feeling, con la squadra oramai siamo ben concertati e sono certo che potremo far bene. Ovviamente mi mancherà un poco di ritmo, con queste vetture si deve starci sopra costantemente per avere il miglior rendimento, tutti insieme cercheremo di portare a casa un grande risultato. Anche se sicuramente gli avversari a sbarrarci la strada non mancheranno”.

Al via al Carnevale, per i colori Pavel Group anche Stefano Bianchi, in coppia con l’esperto Ronny Celli su una Peugeot 106 Rally Gruppo N. Bianchi ha disputato l’ultima sua gara proprio al “Carnevale” dello scorso anno.

Cuore pulsante della gara sarà Massarosa, alle porte di Viareggio, nel cui territorio si avranno partenza ed arrivo, area assistenza e riordinamenti. Sarano tre, le prove speciali ripetute nell’intera giornata di domenica 13 febbraio, Loppeglia, Orbicciano e Stiava, per cinquantatré chilometri cronometrati.

A fare da cornice alla gara sarà Piazza Provenzali, a Massarosa, da dove la gara partirà alle 8, mentre l’arrivo della prima vettura vi è previsto alle 18.42.