Rally del Carnevale, Della Maggiora scalda i motori della Fabia revolution

È tempo di tornare ad accendere i motori anche per la scuderia Rally Revolution+1. Il sodalizio lucchese farà il suo debutto stagionale questo fine settimana in occasione del 38esimo Rally del Carnevale, con base a Massarosa, nell’entroterra versiliese.

Una gara di tradizione, che vedrà al via il giovane Alessio Della Maggiora, che correrà con una Skoda Fabia Rally2 Evo della Mm Motorsport, affiancato dall’esperto Sauro Farnocchia. Per Della Maggiora sarà, questa del Carnevale. la decima volta in gara con la Fabia, ma la prima in versione evoluta ed anche la prima volta con al fianco un copilota di lungo corso come Farnocchia, chiamato ad affiancarlo per impostare un importante percorso di crescita tecnica del giovane driver che vanta esperienze significative in Kart ed è reduce da alcune prestazioni altisonanti nel 2021, come il terzo posto a Pistoia, il quarto in Valdinievole e il quinto in Maremma.

La gara del Burlamacco per Della Maggiora sarà un utile training per trovare il miglior feeling con la vettura boema in vista degli impegni di riferimento che sono stati programmati per lui e che riguardano la partecipazione al Campionato Ircup cui verranno affiancate altre gare nel corso della stagione. Della Maggiora si pone tra i favoriti di primo piano della gara organizzata da Aci Lucca insieme a Laserprom e Jolly Racing Team.

“Non corro dallo scorso ottobre – commenta il pilota – l’inverno sta finendo e è ora di uscire dal letargo. A parte le battute, l’occasione della gara che potrebbe definirsi anche di casa in quanto è in territorio lucchese, è quella giusta per riprendere in mano gli equilibri alla guida, peraltro debuttando con la versione evoluta della Fabia. Avrò la soddisfazione di contare sull’esperienza di Sauro Farnocchia, con il quale ci siamo già ampiamente confrontati e sono sicuro che il suo sarà un valore aggiunto alla prestazione. Pronostici non ne faccio, ho letto l’elenco iscritti, è ricco di grandi piloti, sarei felice di potermela giocare per il podio. Rimane comunque l’obiettivo primario di conoscere la vettura”.

Cuore pulsante della gara sarà Massarosa nel cui territorio si avranno partenza ed arrivo, area assistenza e riordinamenti. Sarano tre, le prove speciali ripetute nell’intera giornata di domenica (13 febbraio) Loppeglia, Orbicciano e Stiava, per cinquantatre chilometri cronometrati. A fare da cornice alla gara piazza Provenzali, a Massarosa dove alle 8, avrà luogo la partenza, mentre l’arrivo della prima vettura vi è previsto alle 18,42.