Ghiviborgo saluta Cicali, arriva il classe 2000 Abdoulaye Sall

Un nuovo colpo in entrata per il Ghiviborgo in vista del match di domenica, finalmente al nuovo campo sportivo, con la Bagnolese.

Dall’Imolese arriva, dopo Melandri, un altro attaccante: si chiama Abdoulaye Sall ed è un classe 2000. In precedenza aveva militato sempre in serie D con la Pro Dronero, segnando 14 reti nella stagione 2018/2019. Anche da lui si attendono i gol necessari per la salvezza.

Contemporaneamente è stato ceduto Cicali, autore della rete del pari di domenica con il Prato, che si è trasferito all’Aglianese.