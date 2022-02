Conto alla rovescia per la gara nel nome di Pantani

I migliori scalatori si ritroveranno domani (12 febbraio alla partenza della Ricordando Marco Pantani la gara amatoriale giunta alla 17esima edizione che vuole ricordare lo scalatore scomparso 18 anni fa. Alla sede del Pedale Lucchese Poli continuano ad affluire le iscrizioni e si prevede una grossa partecipazione non solo di atleti regionali, ma specialisti anche da fuori regione.

Il percorso ricalca quello delle edizioni passate con una parte iniziale in pianura per poi salire verso l’arrivo che quest’anno è posto ai 354 metri di Chiatri Puccini, dove presso il ristorante Prato Verde si concluderà la gara. Operazioni di partenza e iscrizioni alla pizzeria One Penny di S. Anna e da qui il gruppo si muoverà alle 14,30 per raggiungere Ponte S. Pietro per percorrere per 5 volte il circuito che toccherà Nozzano, Maggiano, S. Macario in Piano e nuovamente Ponte S. Pietro. Indi in finale la salita del Monte Quiesa dove in vetta si devierà a destra per Chiatri Puccini, per un totale di 52 chilometri.

La gara è patrocinata dal Comune di Lucca e sarà valida anche per il campionato provinciale delle 10 categorie amatoriali, i cui vincitori indosseranno la maglia biancorossa con la pantera.

Anche Angelo Battaglia, titolare della ditta Angelo Impianti, e neo presidente dell’Uc Lucchese, come sempre ha dato una grossa mano agli organizzatori permettendo di allestire anche quest’anno una manifestazione di alto livello. Alla direzione di corsa un dirigente di sicuro affidamento come Stefano Bendinelli che avrà il supporto anche di quel gruppo di volontari, i nostri angeli del fango, che consentono regolarità e sicurezza alla gara. Di queste persone purtroppo non se ne parla mai abbastanza, il loro è un lavoro tanto oscuro quanto prezioso. La figura di Pantani è ancora viva nella memoria, e non solo degli appassionati di ciclismo. Le sue imprese in salita rimangono memorabili, forse era dai tempi di Bartali e Coppi che non ci si entusiasmava così per un corridore che ha ancora il record di vittoria nello stesso anno di giro e tour, impresa che in Italia soltanto Coppi ha saputo fare e per ben due volte.