Real Forte Querceta, arriva Edoardo Gagliardi, portiere classe 2003.

Cresciuto nelle giovanili di Juventus e Chieri, il giovane calciatore arriva a Forte dei Marmi con

un campionato Berretti vinto ad Arezzo nel palmarès e reduce dall’esperienza vissuta

all’Aglianese, dove nel corso di questa stagione ha già collezionato sei presenze in Serie D.

“Sono molto felice di far parte di questa squadra, al fianco di una società seria, con chiari obiettivi

e di cui mi hanno parlato molto bene – dichiara Gagliardi – Fino a giugno mi metterò a

disposizione del mister, darò tutto per questa maglia per ritagliarmi lo spazio che mi è mancato

negli ultimi mesi.”